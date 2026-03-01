Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Nu l-am văzut pe Gigi Becali să se retragă când nu a primit Craiova penalty la Botoșani". Mesaj ironic din Oltenia pentru patronul FCSB

Sorin Cârțu, mesaj pentru Gigi Becali după ce patronul de la FCSB a spus că echipa sa nu se va prezenta la ultimele două meciuri din campionat dacă roș-albaștrii nu vor mai avea șanse la play-off
Mihnea Ştefan
01.03.2026 | 13:04
Președintele Universității Craiova a reacționat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce Gigi Becali a anunțat că ia în considerare ca FCSB să nu se prezinte la meciurile cu UTA și U Cluj.

Sorin Cârțu nu crede că FCSB nu se va prezenta la meciurile cu UTA și U Cluj

Gigi Becali a fost extrem de mulțumit după ce Farul a fost privată de un penalty la ultima fază a jocului cu CFR Cluj,și de o altă lovitură de pedeapsă în timpul meciului. Patronul de la FCSB a dezvăluit că dacă echipa sa nu va mai avea șanse la play-off, în cazul în care FC Argeș o va învinge pe Dinamo, echipa sa nu se va mai prezenta la jocurile cu UTA și U Cluj, pentru a trage un semnal de alarmă.

Numai că, Sorin Cârțu nu crede în anunțul lui Gigi Becali. Președintele grupării chiar a glumit pe seama acestui subiect și i-a reamintit omului de afaceri că atunci când Universității Craiova, o altă echipă din SuperLiga, la fel ca Farul, i-au fost interzise lovituri de la „11 metri” nu a avut vreo reacție.

„Nu cred asta nicio secundă. E o presiune pe care încearcă și el să o facă. Văd reacția lui pentru faptul că nu a primit Farul penalty… Nu a făcut reacții de astea să nu se prezinte la meciuri când nu am primit noi penalty la Botoșani, Galați. Nu l-am văzut să fie supărat (n.r. râde). S-a supărat că nu a primit Farul penalty.

Chiar dacă a avut un prim gând, sunt atâția pe lângă el care îl pot echilibra. Sunt MM, Argăseală, care pot echilibra situația asta. Nu s-a întâmplat din cauza arbitrului Florin Andrei, totul s-a întâmplat din cauza lor. Vina este în interior. Noi când am fost atât de aproape mereu să luăm campionatul a fost vina altora? A fost vina noastră. Așa și cu ei. Oricum, și cu ei și fără ei, o să vedeți ce play-off va fi”, a declarat Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a declarat Gigi Becali după Farul – CFR Cluj 1-2

Direct interesat de rezultatul direct dintre Farul și CFR Cluj pentru a ajunge în play-off, Gigi Becali a mărturisit imediat după jocul de la Ovidiu că FCSB nu se va prezenta la meciurile cu UTA și U Cluj. Asta în cazul în care FC Argeș o va învinge pe Dinamo, în etapa a 28-a a SuperLigii.

„Dacă nu vom mai avea nicio șansă, nu ne vom prezenta în ultimele două meciuri. L-am sunat pe Argăseală să vedem ce alte consecințe sunt. Trebuie să tragă cineva un semnal de alarmă.

Îl ține de tricou până în răsucește. El nu putea să se răsucească în aer, nu e gimnast. Dacă nici aici nu vezi și nu vrei să dai, atunci ce se întâmplă? Pot spune și eu că e altceva aici. Dacă mergea la monitorul VAR, Florin Andrei vedea! A fost în neregulă ceva cu cei de la VAR”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

