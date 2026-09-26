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din această iarnă. Fosta campioană l-a luat de la Sochaux pentru 1,3 milioane de euro, iar după doar câteva luni Gigi Becali e tentat să îl dea la Universitatea Craiova pentru Steven Nsimba. .

Mihai Stoica s-ar opune schimbului Nsimba – Boutoutaou: „Nu l-aş da pentru niciun jucător din campionatul nostru”

Mihai Stoica a vorbit despre acest schimb care se preconizează între granzii SuperLigii. Managerul general al FCSB-ului a declarat că nu l-ar da pe Boutoutaou la schimb cu niciun jucător din SuperLiga, dar a recunoscut că decizia nu este la el:

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„Nu ştiu care a fost discuţia, este problema lor, cred că au discutat prin intermediari. Eu, în momentul în care am venit cu propunerea la Gigi Becali să plătească sumele foarte mari pentru Aymen Boutoutaou şi salariul foarte mare, am făcut asta pentru că am fost convins că este un jucător foarte bun.

Dacă aş decide nu aş face schimb Aymen Boutoutaou cu niciun jucător din campionatul nostru. El îl consider cel mai talentat jucător din campionatul nostru. Nu contează post, vârstă, naţionalitate, nu aş face schimb.

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Nu a fost doar opinia mea. Elias Charalambous, Mihai Pintilii, Alin Stoica, Lucian Filip, Cosmin Cernat, Ionuţ Zottu… şase oameni cu care colaboram în momentul în care s-a studiat piaţa. Am spus-o şi o repet: 43 de jucători au avut de analizat ei. Eu nu ştiam ce analizează. Toţi mi-au spus că primul nume pe listă este Aymen Boutoutaou. Nu s-a putut lua în iarnă. S-a luat acum. De ce am avut convingerea că va fi bine? Jucător extrem de talentat cu dribling pe care nu îl găseşti la noi în campionat, cu o viziune a jocului pe care o găseşti foarte rar, cu lovirea mingii deosebită. Îşi foloseşte ambele picioare. De la Luţu nu am văzut jucător care să dribleze şi pe stângul şi pe dreptul. Când a început să joace, toată lumea era încântată. Au venit rezultatele catastrofale şi apoi n-a mai apucat să joace”, a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la Fanatik”.

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Gigi Becali decide tot: „Dacă lui nu-i place, s-a terminat totul”

Managerul general al roş-albaştrilor a dezvăluit că indiferent dacă îi place sau nu, Gigi Becali este omul care decide, iar în momentul în care patronul FCSB va hotărî să se despartă de Boutoutaou, asta se va întâmpla. Mihai Stoica a declarat că despre acest schimb ar trebui să se întâmple în decembrie, pentru că acum nu se poate realiza: „Problema e în felul următor. Gigi Becali ţine clubul în viaţă. El are decizia. Dacă lui nu-i place, s-a terminat totul. Nu mai contează părerea mea sau a celorlalţi. Nu mai contează absolut nimic. Dacă el vrea ca jucătorul să plece şi jucătorul va dori asta, va pleca.

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Aici se cam închide. Boutoutaou nu a avut nicio reacţie. La antrenament era străin, zâmbitor. Am vorbit cu agenţii lui, nu mi-au spus că l-a dorit şi Universitatea Craiova. Nsimba este un jucător bun, de alt profil faţă de Assad. La momentul actual, Craiova are trei jucători pe aceeaşi poziţie: Assad, Elissor şi Nsimba. Mie nu mi-a venit nicio idee cu Nsimba. Sunt discuţiile lui Gigi Becali şi atât. Nu ştiu dacă ne va ajuta sau nu. Eu am fost convins că Aymen va fi jucătorul care îl va înlocui pe Olaru. Uite că nu e. Hai să mai vedem! Nu sunt implicat în acest schimb. Eu nu înţeleg de ce e discuţia acum şi nu în decembrie. Sunt prea multe necunoscute, nu ştiu dacă îl va afecta pe Boutoutaou”, a spus Mihai Stoica.

800.000 de euro e cota de piaţă a lui Aymen Boutoutaou

1.000.000 de euro e cota de piaţă a lui Steven Nsimba