Adi Mutu nu s-a ferit de cuvinte când a vorbit despre Timotej Jambor și Borisav Burmaz. „Briliantul” i-a analizat pe atacanții de la Rapid București în direct la show-ul „Don Mutu”, live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de joi.

„Nu l-aș fi transferat!” Adrian Mutu, verdict dur despre fotbaliștii Rapidului: „Ce să fac cu el?”

l-a pierdut pe golgheterul Albion Rrahmani, iar ceilalți atacanți din lotul giuleștenilor nu au reușit să îl facă uitat pe internaționalul kosovar. Timotej Jambor și Borisav Burmaz nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, iar Marius Șumudică l-a transferat de urgență pe Aaron Boupendza.

Adi Mutu i-a analizat pe Timotej Jambor și Borisav Burmaz în direct la show-ul „Don Mutu”. „Briliantul” a mărturisit că nu l-ar fi transferat pe atacantul sârb la Rapid București și a identificat marea problemă a vârfului din Giulești.

„E un jucător util, în primul rând nu cred că este un atacant. Cred că poziția lui ideală este în spatele vârfului sau atacant lateral. Nu l-aș fi transferat, pentru că are un stâng extraordinar, este un luptător, însă este foarte discontinuu.

Am văzut niște goluri extraordinare din partea lui Burmaz, am văzut un început foarte bun din partea lui Burmaz când a venit la Rapid. A dat niște goluri foarte importante cu Bergodi, după s-a stins. Este discontinuu, iar la echipe mari nu te așteaptă nimeni. Este sub așteptările Rapidului”, a spus Adi Mutu.

„A zis Șucu că ți-l dă ție pe Jambor pe 500.000 de euro”. Răspunsul genial al lui Adi Mutu

„Briliantul” a dat un . Tânărul atacant a fost transferat în Giulești pentru 1, 1 milioane de euro, însă până în acest moment nu s-a ridicat la nivelul investiției făcute de Dan Șucu.

„Este tânăr, de viitor. În momentul ăsta, Jambor nu demonstrează 1, 1 milioane de euro. Este un jucător tânăr, să avem răbdare. În momentul ăsta nu am văzut nimic la el, îi lipsesc forța și rapiditatea. Se vede că este un tânăr fără experiență, dar este o investiție.

Pare o investiție eșuată, dar nu se știe. Transferul lui Jambor față de cel al lui Burmaz este diferit. Este o investiție pe termen lung, o să aibă răbdare cu el. Probabil că se așteaptă ca în sezonul următor acest milion să facă alte milioane.

Burmaz a fost transferat pentru a ajuta pe moment, iar asta nu se întâmplă. (n.r. – A zis Șucu că ți-l dă ție pe Jambor pe 500.000) Ce să fac cu el, mi-am luat jambon de Parma”, a declarat „Briliantul”.

ANALIZA | Burmaz si Jambor, ATACANTII RAPIDULUI, SUB LUPA GOLGETERULUI Adrian Mutu