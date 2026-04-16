Nu l-au iertat! Conducătorul din SuperLiga, amendat și suspendat drastic de FRF la două luni de la incident

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, nu a fost iertat de Comisia de Disciplină după declarațiile acide la adresa arbitrajului din meciul cu Petrolul, jucat în luna februarie. Oficialul echipei din Trivale a primit o suspendare și o amendă uriașă.

A din finalul sezonului regulat. Atunci, centralul partidei, Radu Petrescu, a anulat un gol valabil înscris de gruparea din Trivale. Decizia sa a fost una inexplicabilă, întrucât nu s-a produs nicio infracțiune în acea fază.

Piteștenii au pierdut jocul pe final, iar după încheierea celor 90 de minute, Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, a făcut un scandal monstru. Acesta l-a arătat cu degetul pe Radu Petrescu și a vorbit despre o viciere de rezultat. Oficialul a precizat că nu va tăcea, deși știe că riscă să fie sancționat.

În cele din urmă, Dani Coman și-a aflat pedeapsa. La două luni distanță de la meciul cu Petrolul, i-a dat o suspendare președintelui de la FC Argeș de o lună și o amendă în valoare de 10.000 de lei.

„Admite sesizarea FRF, prin Secretarul General. În temeiul art. 13.1, 14 bis, raportat la prevederile art. 50.2 și 52.5 din Regulamentul Disciplinar al FRF, pârâtul Coman Dănuț se sancționează cu măsura suspendării pentru 1 lună și penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în comunicatul emis de Comisia de Disciplină a FRF.

Ce a declarat Dani Coman după ce a mers să dea explicații la Comisia de Disciplină

După declarațiile date, Dani Coman s-a prezentat în fața Comisiei de Disciplină pentru a da explicații. Președintele celor de la FC Argeș a ieșit atunci relaxat de la ședință și spunea: „Dacă în România ești sancționat sau suspendat pentru că ai un punct de vedere și spui un adevăr… După comunicatul pe care CCA l-a transmis încă din seara meciului și a recunoscut vina lui Radu Petrescu… L-au suspendat, deci cu ce am greșit eu? Vom vedea ce s-a considerat.

Eu nu am dat niciun nume, nu am zis ca Radu Petrescu să fie înjurat sau alt arbitru. Eram influențat după ce s-a întâmplat la Ploiești, după greșeala pe care a făcut-o. Sper să nu se mai întâmple astfel de lucruri, pentru că nu e normal. Jucătorii muncesc, antrenorii muncesc, familiile lor se uită la toate meciurile. Sper să nu mai am parte de astfel de lucruri și, dacă voi mai avea, îmi voi spune punctul de vedere indiferent de sancțiuni”.