Sport

Nu l-au iertat! Conducătorul din SuperLiga, amendat și suspendat drastic de FRF la două luni de la incident

Veste proastă pentru un oficial din Superliga României. Suspendare și amendă drastică după declarațiile făcute la adresa arbitrului. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
16.04.2026 | 12:12
ULTIMA ORĂ
Veste proastă pentru oficialul din Superliga României. A fost suspendat de Comisia de Discipliă
ADVERTISEMENT

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, nu a fost iertat de Comisia de Disciplină după declarațiile acide la adresa arbitrajului din meciul cu Petrolul, jucat în luna februarie. Oficialul echipei din Trivale a primit o suspendare și o amendă uriașă.

Suspendare și amendă pentru Dani Coman după iureșul făcut la Petrolul – FC Argeș

A fost scandal mare la finalul meciului dintre Petrolul și FC Argeș, din finalul sezonului regulat. Atunci, centralul partidei, Radu Petrescu, a anulat un gol valabil înscris de gruparea din Trivale. Decizia sa a fost una inexplicabilă, întrucât nu s-a produs nicio infracțiune în acea fază.

ADVERTISEMENT

Piteștenii au pierdut jocul pe final, iar după încheierea celor 90 de minute, Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, a făcut un scandal monstru. Acesta l-a arătat cu degetul pe Radu Petrescu și a vorbit despre o viciere de rezultat. Oficialul a precizat că nu va tăcea, deși știe că riscă să fie sancționat.

În cele din urmă, Dani Coman și-a aflat pedeapsa. La două luni distanță de la meciul cu Petrolul, Comisia de Disciplină i-a dat o suspendare președintelui de la FC Argeș de o lună și o amendă în valoare de 10.000 de lei.

ADVERTISEMENT
„Admite sesizarea FRF, prin Secretarul General. În temeiul art. 13.1, 14 bis, raportat la prevederile art. 50.2 și 52.5 din Regulamentul Disciplinar al FRF, pârâtul Coman Dănuț se sancționează cu măsura suspendării pentru 1 lună și penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în comunicatul emis de Comisia de Disciplină a FRF.

ADVERTISEMENT
Ce a declarat Dani Coman după ce a mers să dea explicații la Comisia de Disciplină

După declarațiile date, Dani Coman s-a prezentat în fața Comisiei de Disciplină pentru a da explicații. Președintele celor de la FC Argeș a ieșit atunci relaxat de la ședință și spunea: „Dacă în România ești sancționat sau suspendat pentru că ai un punct de vedere și spui un adevăr… După comunicatul pe care CCA l-a transmis încă din seara meciului și a recunoscut vina lui Radu Petrescu… L-au suspendat, deci cu ce am greșit eu? Vom vedea ce s-a considerat.

ADVERTISEMENT

Eu nu am dat niciun nume, nu am zis ca Radu Petrescu să fie înjurat sau alt arbitru. Eram influențat după ce s-a întâmplat la Ploiești, după greșeala pe care a făcut-o. Sper să nu se mai întâmple astfel de lucruri, pentru că nu e normal. Jucătorii muncesc, antrenorii muncesc, familiile lor se uită la toate meciurile. Sper să nu mai am parte de astfel de lucruri și, dacă voi mai avea, îmi voi spune punctul de vedere indiferent de sancțiuni”.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
I-a cerut demisia lui Stoichiță înainte de numirea lui Gică Hagi la echipa...
iamsport.ro
I-a cerut demisia lui Stoichiță înainte de numirea lui Gică Hagi la echipa națională: 'Du-te acasă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!