Nu l-au iertat! Courtois, „victima” suporterilor înainte de Atletico – Real Madrid

Meciul dintre Atletico Madrid și Real Madrid aduce, ca de obicei, orgolii mari între suporteri și nu numai.

Thibaut Courtois rămâne un „dușman” pentru suporterii lui Atletico Madrid

Fanii formației alb-roșie nu uită de trecutul lui Courtois, cel care a fost, în startul carierei, un om important în angrenajul gândit de Diego Simeone. Aceștia consideră că belgianul, luat de Real Madrid de la Chelsea, a trădat în momentul în care a acceptat transferul pe Santiago Bernabeu, iar asocierea sa cu trupa de pe Metropolitano nu mai este acceptată de aceștia sub nicio formă.

Concret, piatra care este pusă în onoarea lui Courtois și a evoluțiilor sale avute la Atletico a fost vandalizată înainte de derby. Suporterii au pus cutii de bere goale și un sticker în care era clar reprezentat faptul că nu este acceptat un jucător ca fiind legendă și să fie fost la Real Madrid, notează . Vezi video Confruntarea dintre cele două echipe de top din capitala Spaniei va avea loc sâmbătă, de la ora 17:15, și se anunță a fi una pe muchie de cuțit.

și punctaj maxim. De cealaltă parte, Atletico Madrid a avut prestații ezitante, însă în ultimul meci din LaLiga a reușit o revenire spectaculoasă. Condusă de Rayo Vallecano, când mai erau 10 minute de jucat, „Los Colchoneros” au întors scorul și datorită unui hat-trick semnat de Julian Alvarez, a izbutit să se impună, 3-2. au ajuns astfel la 9 puncte în clasament, la distanță mare însă de rivali.

Derby de tradiție între Atletico Madrid și Real Madrid

Atletico Madrid și Real Madrid oferă de peste un secol unul dintre cele mai intense derby-uri ale fotbalului mondial, cunoscut drept „El Derbi Madrileño”. Prima confruntare oficială a avut loc în 1906, iar de atunci cele două rivale s-au întâlnit de peste 230 de ori în toate competițiile. „Los Blancos” domină clar palmaresul, cu aproximativ 115 victorii, în timp ce „rojiblancos” au obținut 60 de succese, restul fiind remize. Meciurile sunt adesea spectaculoase și tensionate, dovadă fiind și media de peste 2,6 goluri pe meci în ultimele două decenii.

Rivalitatea nu se limitează doar la campionatul intern. Cele două cluburi s-au înfruntat și în competițiile europene, cele mai notabile dueluri fiind finalele Ligii Campionilor din 2014 și 2016, ambele câștigate dramatic de Real Madrid — prima după prelungiri (4-1), a doua la loviturile de departajare (5-3). În La Liga, duelurile directe pot influența decisiv lupta pentru titlu: sezonul trecut, Real a învins cu 3-1 pe „Santiago Bernabéu”, în timp ce Atletico a răspuns cu un 3-1 spectaculos pe „Metropolitano”. Derby-ul Madridului rămâne o bătălie a orgoliilor ce depășește cu mult cele 90 de minute de joc.