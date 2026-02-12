Sport

Nu l-au iertat! Fanii lui Dinamo, primire „specială” pentru Dennis Politic. Jucătorul de la FCSB, într-o imagine alături de Gigi Becali. Foto

Dennis Politic, cel care a fost căpitan al lui Dinamo în sezonul trecut, a avut parte de o primire specială din partea suporterilor bucureșteni la duelul din Cupa României.
Mihai Alecu
12.02.2026 | 18:31
SPECIAL FANATIK
Dinamo a întâlnit-o pe Hermannstadt în runda a 3-a din grupele Cupei României, iar la formația sibiană a evoluat din primul minut Dennis Politic, fotbalist împrumutat de la FCSB până la finalul sezonului.

În vară, un transfer pe axa Dinamo – FCSB ținea capul de afiș al presei sportive. Dennis Politic, căpitan al „câinilor” în sezonul trecut, era cedat la marea rivală, iar la trupa alb-roșie sosea Alexandru Musi, plus un milion de euro. Fanii lui Dinamo nu l-au uitat pe Dennis Politic și îl consideră un trădător pentru faptul că a preferat oferta de la trupa patronată de Gigi Becali.

Astfel, meciul din Cupa României, disputat pe Arcul de Triumf, între Dinamo și Hermannstadt, a fost un prilej pentru „câini” să-și exprime nemulțumirea cu privire la jucătorul sibienilor. Bucureștenii au scos la imprimantă o variantă personalizată de bancnotă de 100 de euro, care avea chipul lui Dennis Politic și cel al lui Gigi Becali, omul care l-a dorit cu insistență la FCSB.

Suporterii bucureșteni nu s-au oprit însă aici și au avut reacții împotriva lui Dennis Politic pe toată durata partidei. Aceștia au avut mai multe scandări împotriva fotbalistului: „Spurcatule, spurcatule!”, s-a auzit pe Arena Arcul de Triumf. De asemenea, la fiecare atingere de balon acesta a fost huiduit de către bucureșteni.

Politic Dinamo
Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Dennis Politic

Ce spunea Dennis Politic după ce a plecat de la Dinamo și a ales să meargă la rivala FCSB

Un alt motiv de nemulțumire pentru fanii lui Dinamo a fost legat de declarațiile pe care Politic le-a dat după ce a ajuns la FCSB. Jucătorul a spus că-și dorește să joace în cupele europene și să se lupte pentru trofee, iar datorită acestor lucruri a ales să plece de la trupa alb-roșie.

„Îi respect pe cei de la Dinamo, dar simt că este pasul cel mai bun pentru cariera mea. Am amintiri frumoase acolo. Îmi doresc să joc în cupele europene și să mă bat la trofee, vreau să am cât mai multe reușite în continuare și să-mi arăt valoarea”, spunea Politic.

Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă...
