Nu l-au iertat! Fanii lui Dinamo, primire „specială” pentru Dennis Politic. Jucătorul de la FCSB, într-o imagine alături de Gigi Becali. Foto

Dinamo a întâlnit-o pe Hermannstadt în , iar la formația sibiană a evoluat din primul minut Dennis Politic, până la finalul sezonului.

Dennis Politic nu a fost iertat de suporterii lui Dinamo. Cum l-au primit la meciul din Cupa României

În vară, un transfer pe axa Dinamo – FCSB ținea capul de afiș al presei sportive. Dennis Politic, căpitan al „câinilor” în sezonul trecut, era cedat la marea rivală, iar la trupa alb-roșie sosea Alexandru Musi, plus un milion de euro. Fanii lui Dinamo nu l-au uitat pe Dennis Politic și îl consideră un trădător pentru faptul că a preferat oferta de la trupa patronată de Gigi Becali.

Astfel, meciul din Cupa României, disputat pe Arcul de Triumf, între Dinamo și Hermannstadt, a fost un prilej pentru „câini” să-și exprime nemulțumirea cu privire la jucătorul sibienilor. Bucureștenii au scos la imprimantă o variantă personalizată de bancnotă de 100 de euro, care avea chipul lui Dennis Politic și cel al lui Gigi Becali, omul care l-a dorit cu insistență la FCSB.

Suporterii bucureșteni nu s-au oprit însă aici și au avut reacții împotriva lui Dennis Politic pe toată durata partidei. Aceștia au avut mai multe scandări împotriva fotbalistului: „Spurcatule, spurcatule!”, s-a auzit pe Arena Arcul de Triumf. De asemenea, la fiecare atingere de balon acesta a fost huiduit de către bucureșteni.

Ce spunea Dennis Politic după ce a plecat de la Dinamo și a ales să meargă la rivala FCSB

Un alt motiv de nemulțumire pentru fanii lui Dinamo a fost legat de declarațiile pe care Politic le-a dat după ce a ajuns la FCSB. Jucătorul a spus că-și dorește să joace în cupele europene și să se lupte pentru trofee, iar datorită acestor lucruri a ales să plece de la trupa alb-roșie.

„Îi respect pe cei de la Dinamo, dar simt că este pasul cel mai bun pentru cariera mea. Am amintiri frumoase acolo. Îmi doresc să joc în cupele europene și să mă bat la trofee, vreau să am cât mai multe reușite în continuare și să-mi arăt valoarea”, spunea Politic.