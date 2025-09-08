Nu l-au iertat! Luis Suarez și-a aflat suspendarea primită după ce a scuipat un membru din staff-ul echipei adverse. „Am greșit și îmi pare sincer rău”

Luis Suarez s-a ales cu o suspendare uriașă după ce a scuipat un membru din staff-ul echipei rivale la finalul meciului pierdut de în fața celor de la Seattle Sounders, cu scorul de 0-3. Atacantul uruguayan și-a cerut public scuze pentru gestul său.

Luis Suarez, suspendat 6 etape după ce a scuipat un membru din staff-ul echipei rivale

Jucătorii celor de la Inter Miami au acceptat cu greu înfrângerea suferită, iar Luis Suarez a fost unul dintre cei mai recalcitranți oameni de pe teren. Atacantul din Uruguay a scuipat fără menajamente un membru din stafful celor de la Seattle.

Videoclipul s-a viralizat pe rețelele de socializare, iar Luis Suarez nu a scăpat nepedepsit. Atacantul a primit o suspendare de șase meciuri, însă aceasta se va aplica doar în partidele din cupă, nu și în cele din MLS.

Luis Suarez, mesaj pentru fani după gestul necontrolat din meciul cu Seattle

Acțiunile lui Suarez au fost aspru criticate de fanii americani, iar atacantul celor de la Inter Miami a decis să își ceară scuze. Nu este însă prima oară când fostul vârf de la Barcelona este protagonist într-un moment controversat. În urmă cu mulți ani, el l-a mușcat de umăr pe Giorgio Chiellini la Campionatul Mondial.

„Mai întâi, vreau să îi felicit pe cei de la Seattle Sounders pentru victoria din Leagues Cup. Dar, mai important, vreau să îmi cer scuze pentru comportamentul meu de la finalul meciului.

A fost un moment plin de tensiune și frustrare, în care s-au întâmplat lucruri care nu ar fi trebuit să aibă loc, însă asta nu justifică reacția mea. Am greșit și îmi pare sincer rău. Aceasta nu este imaginea pe care vreau să o transmit în fața familiei mele, care suferă din cauza greșelilor mele, iar Inter Miami nu merită să fie afectată de asta.

Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat și nu am vrut să pierd ocazia de a recunoaște acest lucru și de a le cere iertare tuturor celor care s-au simțit rău din cauza gestului meu. Știm că mai avem mult sezon de jucat și vom munci împreună pentru a atinge obiectivele pe care acest club și suporterii lui le merită”, a transmis Luis Suarez.