Sport

Nu l-au uitat! Dinamo, mesaj special în memoria lui Patrick Ekeng la 10 ani de la tragedie

Dinamo a oferit un mesaj special în memoria lui Patrick Ekeng la 10 ani de la tragedie. Ce a transmis formația din Ștefan cel Mare pe rețelele de socializare.
Iulian Stoica
06.05.2026 | 16:47
Nu lau uitat Dinamo mesaj special in memoria lui Patrick Ekeng la 10 ani de la tragedie
ULTIMA ORĂ
Dinamo, mesaj special în memoria lui Patrick Ekeng la 10 ani de la tragedie. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Lumea fotbalului mondial a trecut prin momente grele în data de 6 mai 2016. Patrick Ekeng a intrat pe parcursul reprizei a doua în meciul dintre Dinamo București și Viitorul Constanța, iar la doar 7 minute distanță s-a prăbușit pe teren. Din nefericire, mijlocașul camerunez s-a stins în spital, medicii nereușind să îl salveze.

Dinamo, mesaj special în memoria lui Patrick Ekeng la 10 ani de la tragedie

Dinamo nu a uitat momentul de tristă amintire din 6 mai 2016. După decesul mijlocașului, „câinii” au retras numărul 14 și au pregătit o coregrafie specială. Prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, formația din Ștefan cel Mare a ținut să aducă un omagiu în amintirea lui Patrick Ekeng, camerunezul „fiind mereu în inimile dinamoviștilor”.

ADVERTISEMENT

„În urmă cu 10 ani, mijlocașul echipei noastre, Patrick Ekeng, se prăbușea la centrul terenului, în timpul meciului disputat împotriva celor de la Viitorul Constanța. Din nefericire, Patrick s-a stins câteva ore mai târziu, la Spitalul de Urgență Floreasca.

În semn de omagiu pentru acest moment tragic, Peluza Cătălin Hîldan a realizat o scenografie impresionantă din cartoane, în tribunele Arenei Naționale, cu mesajul „Bon voyage, Patrick !”, iar Dinamo a decis să retragă tricoul cu numărul 14, în memoria sa. Vei rămâne veșnic în inimile noastre, Patrick!”, s-a arătat în postarea oferită de Dinamo.

ADVERTISEMENT
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24.ro
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI

Cine a fost Patrick Ekeng

Patrick Ekeng a început fotbalul în țara sa natală, Camerun, la Canon Yaounde, club de la care a făcut pasul la Le Mans UC 72. După experiențele în Franța la Rodez AF și Le Mans, mijlocașul mergea în Elveția, la Lausanne-Sport. Doar un an mai târziu, Ekeng semna cu ibericii de la Cordoba, formație care se afla la acel moment în La Liga.

ADVERTISEMENT
Ropote de aplauze în Parlamentul României. Momentul în care toți s-au ridicat în...
Digisport.ro
Ropote de aplauze în Parlamentul României. Momentul în care toți s-au ridicat în picioare

Drumul camerunezului a făcut să ajungă în România. În data de 11 ianuarie 2016, Patrick Ekeng semna cu Dinamo București și era văzut ca un jucător important. Din nefericire, mijlocașul a adunat doar 12 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă la formația din Ștefan cel Mare, ultima sa apariție fiind pe 6 mai 2016.

ADVERTISEMENT
Membru AUR şi fostul lider de galerie la Steaua, atac la adresa lui...
Fanatik
Membru AUR şi fostul lider de galerie la Steaua, atac la adresa lui Gigi Becali: „A dezbinat suporterii!”. Ce spune Valentin Florea de promovarea „militarilor”. Video exclusiv
Nicolae Badea rupe tăcerea despre noua siglă a celor de la Dinamo: ”Nu...
Fanatik
Nicolae Badea rupe tăcerea despre noua siglă a celor de la Dinamo: ”Nu le-am cerut nimic!”
UEFA Champions League, live video manșa retur a semifinalelor. Legendarul Lothar Matthaus, alegere...
Fanatik
UEFA Champions League, live video manșa retur a semifinalelor. Legendarul Lothar Matthaus, alegere surpriză pentru echipa de start a lui Bayern
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci...
iamsport.ro
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci în pivnița sa: 'Mi-am dat seama'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!