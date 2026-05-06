Nu l-au uitat! Dinamo, mesaj special în memoria lui Patrick Ekeng la 10 ani de la tragedie

Lumea fotbalului mondial a trecut prin momente grele în data de 6 mai 2016. Patrick Ekeng a intrat pe parcursul reprizei a doua în meciul dintre Dinamo București și Viitorul Constanța, iar la doar 7 minute distanță s-a prăbușit pe teren. Din nefericire, mijlocașul camerunez s-a stins în spital, medicii nereușind să îl salveze.

Dinamo, mesaj special în memoria lui Patrick Ekeng la 10 ani de la tragedie

Dinamo nu a uitat momentul de tristă amintire din 6 mai 2016. După . Prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, în amintirea lui Patrick Ekeng, camerunezul „fiind mereu în inimile dinamoviștilor”.

„În urmă cu 10 ani, mijlocașul echipei noastre, Patrick Ekeng, se prăbușea la centrul terenului, în timpul meciului disputat împotriva celor de la Viitorul Constanța. Din nefericire, Patrick s-a stins câteva ore mai târziu, la Spitalul de Urgență Floreasca.

În semn de omagiu pentru acest moment tragic, Peluza Cătălin Hîldan a realizat o scenografie impresionantă din cartoane, în tribunele Arenei Naționale, cu mesajul „Bon voyage, Patrick !”, iar Dinamo a decis să retragă tricoul cu numărul 14, în memoria sa. Vei rămâne veșnic în inimile noastre, Patrick!”, s-a arătat în postarea oferită de Dinamo.

Cine a fost Patrick Ekeng

Patrick Ekeng a început fotbalul în țara sa natală, Camerun, la Canon Yaounde, club de la care a făcut pasul la Le Mans UC 72. După experiențele în Franța la Rodez AF și Le Mans, mijlocașul mergea în Elveția, la Lausanne-Sport. Doar un an mai târziu, Ekeng semna cu ibericii de la Cordoba, formație care se afla la acel moment în La Liga.

Drumul camerunezului a făcut să ajungă în România. În data de 11 ianuarie 2016, Patrick Ekeng semna cu Dinamo București și era văzut ca un jucător important. Din nefericire, mijlocașul a adunat doar 12 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă la formația din Ștefan cel Mare, ultima sa apariție fiind pe 6 mai 2016.