„Nu-l pui pe ciobănaș în centrul defensivei”. Vivi Răchită, ironii la adresa fundașilor lui Becali: „După BBC de la Juventus, avem DDB de la FCSB”

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FCSB a jucat cu trei fundași centrali în prima repriză a meciului cu FC Botoșani, dar nu a fost chiar de bun augur, întrucât Joyskim Dawa (30 de ani) a gafat impardonabil la primul gol marcat de Dumiter, motiv pentru care de altfel el a și fost schimbat la pauză cu Valentin Crețu și astfel s-a revenit la „setările inițiale”, respectiv la un sistem de joc „clasic”, cu patru fundași, doi centrali.

Fundașii lui Gigi Becali, ironizați de Vivi Răchită după FCSB – FC Botoșani 3-2

Această chestiune a reprezentat un motiv pentru ca Vivi Răchită (56 de ani), fost stoper important în România, să îi ironizeze pe fundașii centrali de la FCSB, În acest sens, el a făcut o glumă menită să le aducă aminte roș-albaștrilor de celebra farsă „Doar Dinamo București” pusă în scenă de fanii echipei rivale în urmă cu 10 ani.

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„Noua schemă cu trei fundași centrali. După BBC, Barzagli – Bonucci – Chiellini, de la Juve, a apărut acum Dawa – Duarte – Batubinsika, celebrul DDB. Pe 16 august 2016 a fost celebrul ‘Doar Dinamo București’ la meciul cu City. Și acum tot DDB, Duarte – Dawa – Batubinsika. Vrei să joci cu trei fundași centrali, pe cel mai tehnic îl pui în centru, nu pe cel mai cioban, pe Dawa. Pune-l pe Duarte”, a spus Vivi Răchită inițial,

De ce a fost numit Joyskim Dawa „ciobănaș”

În continuare, el și-a dus mai departe analiza și a subliniat din nou că Joyskim Dawa nu are calitatea tehnică necesară pentru a juca în centrul liniei defensive de trei: „Când ai trei fundași centrali, pe cel mai smart, cel mai tehnic, îl bagi în centru, nu pe Dawa, din care sare mingea ca din colțul mesei. Bagă-l pe Duarte sau pe Batubinsika. Nu îl bagi pe Dawa, că se vede ce se întâmplă.

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Acolo, fundașul central care e pe zona centrală, trebuie să fie cel mai… Dacă Dawa era fundașul central din partea dreaptă și făcea acea preluare de 17 metri, cine a dat, Papa, pasă la Dumiter, atunci el era în marcaj la Duarte sau Batubinsika. Nu mai era singur. În centru bagă-l pe cel mai bun fundaș al tău, nu pe cel mai ciobănaș”.

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