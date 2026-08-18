„Nu-l pui pe ciobănaș în centrul defensivei”. Vivi Răchită, ironii la adresa fundașilor lui Becali: „După BBC de la Juventus, avem DDB de la FCSB”

FCSB a jucat cu trei fundași centrali în prima repriză a meciului cu FC Botoșani, dar nu a fost chiar de bun augur, întrucât Joyskim Dawa (30 de ani) a gafat impardonabil la primul gol marcat de Dumiter, motiv pentru care de altfel el a și fost schimbat la pauză cu Valentin Crețu și astfel s-a revenit la „setările inițiale”, respectiv la un sistem de joc „clasic”, cu patru fundași, doi centrali.
Această chestiune a reprezentat un motiv pentru ca Vivi Răchită (56 de ani), fost stoper important în România, să îi ironizeze pe fundașii centrali de la FCSB, în special pe Dawa bineînțeles. În acest sens, el a făcut o glumă menită să le aducă aminte roș-albaștrilor de celebra farsă „Doar Dinamo București” pusă în scenă de fanii echipei rivale în urmă cu 10 ani.
„Noua schemă cu trei fundași centrali. După BBC, Barzagli – Bonucci – Chiellini, de la Juve, a apărut acum Dawa – Duarte – Batubinsika, celebrul DDB. Pe 16 august 2016 a fost celebrul ‘Doar Dinamo București’ la meciul cu City. Și acum tot DDB, Duarte – Dawa – Batubinsika. Vrei să joci cu trei fundași centrali, pe cel mai tehnic îl pui în centru, nu pe cel mai cioban, pe Dawa. Pune-l pe Duarte”, a spus Vivi Răchită inițial, în direct la FANATIK SUPERLIGA.
În continuare, el și-a dus mai departe analiza și a subliniat din nou că Joyskim Dawa nu are calitatea tehnică necesară pentru a juca în centrul liniei defensive de trei: „Când ai trei fundași centrali, pe cel mai smart, cel mai tehnic, îl bagi în centru, nu pe Dawa, din care sare mingea ca din colțul mesei. Bagă-l pe Duarte sau pe Batubinsika. Nu îl bagi pe Dawa, că se vede ce se întâmplă.
Acolo, fundașul central care e pe zona centrală, trebuie să fie cel mai… Dacă Dawa era fundașul central din partea dreaptă și făcea acea preluare de 17 metri, cine a dat, Papa, pasă la Dumiter, atunci el era în marcaj la Duarte sau Batubinsika. Nu mai era singur. În centru bagă-l pe cel mai bun fundaș al tău, nu pe cel mai ciobănaș”.