Sport

3 milioane în 3 ani! Adevărata strategie din spatele salariului astronomic al lui Denis Drăguș la FCSB: „Nu-l va ține mult pe suma asta”

Denis Drăguș a semnat cu FCSB, iar Gigi Becali i-a oferit un salariu record, de un milion de euro anual. Care este, de fapt, strategia patronului roș-albaștrilor
Ciprian Păvăleanu
05.09.2026 | 05:20
3 milioane in 3 ani Adevarata strategie din spatele salariului astronomic al lui Denis Dragus la FCSB Nul va tine mult pe suma asta
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Care este strategia lui Gigi Becali din spatele salariului uriaș al lui Denis Drăguș. Foto: Colaj FANATIK
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Gigi Becali (68 de ani) a spart banca în acest final al perioadei de mercato. FCSB s-a întărit cu Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș, marea feblețe a patronului roș-albaștrilor. Pentru a-l convinge pe internaționalul român să revină în SuperLiga, omul de afaceri i-a oferit un salariu record, de 1 milion de euro pe an timp de 3 sezoane.

Care este, de fapt, intenția lui Gigi Becali cu Denis Drăguș. De ce i-a oferit un salariu astronomic la FCSB

Gigi Becali nu a stat pe gânduri. Având în vedere că atacantul internațional român vine din postură de jucător liber de contract după despărțirea de Trabzonspor, latifundiarul din Pipera i-a oferit 3 milioane de euro pentru următoarele 3 sezoane. Salariul este unul uriaș, nemaiîntâlnit în fotbalul românesc, însă Costel Pantilimon este de părere că patronul FCSB are o strategie bine gândită în spate.

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Fostul portar al României este de părere că Gigi Becali nu plănuiește să-i plătească salariile lui Denis Drăguș până la final, ci speră ca el să dea randament rapid și să-l vândă mai departe: „Ai fi putut găsi ceva (n.r. un atacant din străinătate), dar cred că se mizează mult pe o revânzare. Din ce știm noi, strategia domnului Becali e că nu va plăti trei ani suma asta. Nu îl văd pe domnul Becali ținându-l foarte mult la echipă pe suma asta.

Mă gândesc că strategia a fost făcută ca în vara anului următor, să sacrifice acest milion, el să dea randament și după aceea el să fie revândut. Cam așa o văd. În momentul de față e greu. Auzeam de Muhar la CFR, dacă avea cu tot cu bonusuri un salariu de 50.000 de euro pe lună, mi se pare puțin aberant pentru ceea ce se întâmplă în campionatul nostru. Într-adevăr, CFR a avut jucători cu niște contracte foarte mari, în special străinii, dar cred că de multe ori sumele erau doar pe foaie, pentru că vedem în ce poziție a ajuns CFR în momentul de față. Din dorința de a ajunge în cupele europene, de a face performanță și de a strânge niște bani, ajungi să faci niște contracte mai mult fictive și care nu pot fi sustenabile”, a declarat Costel Pantilimon la Voyo Sport 1.

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Cât ar putea încasa Gigi Becali pe Denis Drăguș

La FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit ce clauză de reziliere va avea Denis Drăguș. Patronul FCSB nu i-a stabilit o sumă uriașă pentru revânzare, ceea ce lasă de înțeles exact ceea ce a explicat Costel Pantilimon. Finanțatorul roș-albaștrilor recunoaște că nu i-ar părea rău dacă îl va vinde pe Drăguș după ce-l va ajuta să câștige campionatul și să se califice în cupele europene.

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 „Au clauza de reziliere 1,5 milioane de euro cei doi (n.r. – Korenica și Muhar). Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș. Am zis: îl iau, câștig cu el, fac rezultate, apoi îl și vând. I-am pus clauză 4 milioane”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Astfel, dacă FCSB ar câștiga campionatul și s-ar califica în cupele europene cu ajutorul atacantului, atunci Gigi Becali l-ar putea vinde pe Denis Drăguș în iarna anului 2028 și să obțină un profit de peste 2 milioane de euro, pe lângă sumele uriașe pe care le-ar încasa din competițiile UEFA.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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