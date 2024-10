„Nu m-am regăsit acolo” Ștefan Nanu și-a dezvăluit „trecutul stelist” și contrele cu Victor Pițurcă

. Fostul fundaș stânga nu a putut să își îndeplinească visul de a se retrage în Giulești.

Ștefan Nanu nu a fost dorit la Rapid de Mircea Rednic: „L-am sunat pe nea George”

Ștefan Nanu a plecat de la Vitesse Arnhem în 2003 și a vrut să își încheie cariera în Giulești și chiar a apelat la Copos: „Eu am vrut să mă las la Rapid, când am venit de la Vitesse. Am vrut să vin la Rapid. Am venit la Steaua. Sincer să fiu nu mi-am dorit pentru că l-am sunat pe nea’ George, am vorbit și cu Rednic și i-am zis: ‘Bă, vreau să mă-ntorc la Rapid’”.

Mai ales că am stat doi ani unul lângă altul pe scaun. El era pe scaunul din față în dreapta cum intri în autocar. Nea’ Mircea Lucescu și nea’ Nae Manea stăteau și în spate eram eu și cu Rednic. Am stat amândoi unul lângă altul”.

Nanu a fost însă refuzat de Rapid: „Mi-a spus că nu are nevoie de mine și nu-i trebuie. Juca acolo Răzvan Raț. M-a durut foarte tare pentru că mi-am dorit să îmi închei cariera de fotbalist la Rapid”.

Ștefan Nanu a ajuns la Steaua însă nu s-a înțeles deloc cu Victor Pițurcă: „După 4 etape m-a scos din lot”

Ștefan Nanu a ales astfel o destinație neașteptată: „În acel moment mi s-a făcut o ofertă foarte bună de la Steaua. M-am dus la Steaua, m-a făcut fundaș dreapta primele patru etape. Nu m-am regăsit acolo. Nici la Vitesse. Dup-aia când a venit alt antrenor m-a trecut în stânga pe postul meu.

M-am dus și i-am spus lu nea’ Piți că să nu mă bage acolo, ori mă bagă pe postul meu ori deloc. Nu simțeam, nu intram pe teren cum o făceam la Rapid. Cu adrenalina aia, dorința aia de motivație. Pur și simplu veneam și eram de zici că sunt într-o vacanță”.

Astfel, a decis să plece din Ghencea la finalul turului: „Nu m-a băgat deloc dup-aia. Nu m-a mai luat nici în lot după ce i-am spus că nu vreau să joc fundaș dreapta. După 7 etape am plecat la Oțelul Galați cu Sorin Cârțu”.

Parcurs fabulos la Oțelul Galați: „Am pierdut doar două meciuri cu Sorin Cârțu”

Ștefan Nanu a fost aproape de un trofeu cu moldovenii: „M-am dus în retur și îmi aduc aminte că echipa era pe locul 10-11. Am terminat pe locul șase, am jucat finala Cupei României și în campionat ne-a bătut Rapid 1-0. Sabin Ilie a dat gol în minutul 1 sau 2. Am pierdut două jocuri într-un retur cu Sorin Cârțu.

În finala Cupei ne-a bătut Dinamo cu 2-0 și am jucat atunci în cupele europene cu Oțelul Galați. Am semnat pe jumătate de an, apoi pe încă un an și după aceea am mai jucat și la liga a doua. Doi ani și jumătate, până la 39 de ani”,

