“Nu m-am tăvălit cu 100 de bărbaţi”. Raluca Pastramă face declaraţii noi în scandalul cu Pepe. Cine a convins-o să iasă la atac

Raluca Pastramă dă de pământ cu Pepe. Fosta soţie a cântăreţului nu se dă bătută şi este hotărâtă să îl distrugă pe cel care i-a fost cândva soţ. Bruneta îi aduce noi acuzaţii lui Pepe şi susţine că Maria şi Rosa, fiicele lor, sunt traumatizate.

Raluca Pastramă, noi acuzaţii la adresa lui Pepe

După tot pe care Pepe i l-a pus în cârcă, Raluca nu se lasă mai prejos. Sătulă să fie acuzată în stânga şi-n dreapta, bruneta face noi dezvăluiri despre fostul ei partener de viaţă. Cei doi s-au iubit cu patimă timp de 9 ani, ca mai apoi să ajungă la un divorţ cu scandal.

Deşi părea că apele s-au liniştit între ei, o nouă furtună a luat naştere. Luna aceasta Raluca l-a citat în instanţă pe Pepe, pe motiv că îi restricţionează accesul la cele două fete pe care le au împreună. Deranjat, artistul a negat acuzaţiile aduse şi susţine că Pastramă nu îşi dă deloc interesul pentru creşterea copiilor.

Ei bine, bruneta nu a lăsat garda jos şi ne-a mărturisit că artistul este o persoană manipulatoare. Susţine că fiicele lor sunt traumatizate şi că nu sunt lăsate să comunice cu cea care le-a dat viaţă. Raluca spune că Pepe manipulează atât fetele, cât şi pe soţia lui, Yasi. Este de părere că melodia “Pasăre de noapte” este dedicată ei, deşi el este căsătorit şi are un copil mic cu actuala parteneră.

“Copiii mei sunt nefericiți. El le manipulează pe fete extraordinar de tare. El manipulează toată România și induce niște lucruri ca să pară groaznice. E un maestru manipulator. Uită-te, și pe mine m-a manipulat. Cum să accepți tu, uită-te și la soția lui, după 4 luni de zile, să îmi facă mie melodii?

”Pasăre de noapte” el mi-a făcut-o mie. În mâna el are verigheta de la nunta noastră. El cântă „Am crezut că mă iubești și că o să rămânem toată viața împreună…”. El e însurat și are copil mic și abia a făcut nuntă”, ne-a mărturisit , în exclusivitate.

Pepe îşi înregistrează fiicele în timp ce vorbesc cu Raluca?!

De asemenea, Raluca Pastramă declară că fiicele ei, Maria şi Rosa, sunt înregistrate atunci când vorbesc cu ea. Bruneta spune că cele mici se tem de tatăl lor şi răspund întrebărilor în aşa fel încât să nu îl supere pe Pepe. Cei doi se contrazic în declaraţii, iar adevărul gol goluţ numai ei îl cunosc. Cert este acest scandal monstru afectează emoţional copiii, din spusele Ralucăi.

“Eu vorbesc cu fetele mele. Săracele, și ele trec prin perioada asta și nici nu știu cum să mai vorbească și cui să mai vorbească. Le e teamă să vorbească cu mine, căci tatăl lor le-a zis că le înregistrează peste tot, știi, și le e teamă să vorbească cu mine la telefon…

Dacă le pun o întrebare de genul ”Ce a zis tac-tu?” sau “De ce nu vrei să vii”, dacă pun întrebări pe care consideră că l-ar putea deranja pe tatăl lor, ele nici măcar nu răspund. Îmi zic să vorbesc cu tati. La școală, la fel, dacă sunt întrebate ce simt ele, nu răspund de teamă să nu îl deranjeze pe el. Suntem la un punct foarte urât. Omul ăsta e chiar fără scrupule”, ne-a mai spus bruneta.

“Nu m-am tăvălit cu 100 de bărbaţi”

Fosta soţie a lui Pepe şi-a deschis sufletul, confesându-se în faţa noastră. Bruneta mărturiseşte că până acum a evitat să dea declaraţii în presă, de frică, frică indusă tot de către artist. Raluca spune că şi-a dorit o familie cu Pepe şi că nu s-a cuplat cu mulţi bărbaţi. Dorinţa de a-şi întemeia o familie cu el era atât de mare, încât a fost orbită şi a mai putut vedea realitatea din jurul ei.

“Mie până acum mi-a fost frică de presă, căci tot manipulată de el am fost. El m-a făcut să îmi fie teamă de voi, să fug, să pară că totul e groaznic, că mă puteți distruge. În mintea mea de copil de 20 de ani, el era universul meu. Eu cu el am deschis ochii în lume. M-a împachetat cum a vrut el. Știi cine m-a încurajat să vorbesc? Terapeutul meu.

Mi-a zis că undeva în sufletul meu lucrurile astea rămân. Chiar a zis de ce să nu știe oamenii adevărata mea față și valoare, că am fost alături de copii, am muncit alături de el, m-am zbătut alături de el. Eu mi-am dorit o familie. Nu m-am tăvălit cu 100 de bărbați și am vrut ca ăla să fie bărbatul meu. A fost o altă păcăleală a vieții, ce mai pot să fac? Sunt o femeie puternică, merg mai departe”, a conchis Raluca Pastramă