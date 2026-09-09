Sport

Reacția Farului după ce Ianis Zicu a acceptat oferta lui Gigi Becali de a prelua FCSB: „Nu m-aș fi așteptat la asta”

Gigi Becali a negociat cu Ianis Zicu să preia funcția de antrenor principal la FCSB. Tehnicianul lui Metaloglobus și-a dat acordul, spre suprinderea fostei sale echipe, Farul Constanța
Cristian Măciucă
09.09.2026 | 13:54
Reactia Farului dupa ce Ianis Zicu a acceptat oferta lui Gigi Becali de a prelua FCSB Nu mas fi asteptat la asta
ULTIMA ORĂ
Reacția Farului după ce Ianis Zicu a acceptat oferta lui Gigi Becali de a prelua FCSB: „Nu m-aș fi așteptat la asta”. FOTO: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a fost la un pas să îl schimbe pe Marius Baciu (51 de ani), după Dinamo – FCSB 2-1. Ianis Zicu (42 de ani) era varianta preferată a patronului roș-albaștrilor, iar antrenorul de la Metaloglobus a acceptat oferta. Mutarea a picat din cauza suporterilor de la FCSB, care au invocat trecutul dinamovist și rapidist al lui Zicu.

Surprindere la Farul, după ce Ianis Zicu a acceptat să o preia pe FCSB

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Gigi Becali a negociat cu Ianis Zicu pentru a prelua banca FCSB-ului. Tehnicianul în vârstă de 42 de ani și-a dat acordul, chiar dacă în trecut nu părea interesat de o astfel de aventură. Acest lucru care l-a uimit pe Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul Constanța, acolo unde Zicu a antrenat în sezonul 2025-2026.

ADVERTISEMENT

„După anunțul domnului Becali, am rămas puțin surprins de toată povestea asta, așa și de posibilitatea ca el să ajungă acolo antrenor. Nu m-aș fi așteptat la asta. Am mai vorbit cu câțiva colegi de-ai mei și și-au manifestat și ei această surprindere că ar fi putut să ajungă acolo.

Nu de alta, dar Zicu e un antrenor tânăr, un antrenor care vrea să-și arate calitățile. Te duci la FCSB sau ai fi vrut să te duci la FCSB, în condițiile în care știi că nu ai fi fost stăpân pe deciziile tale. Văd că sunt antrenori care își asumă o astfel de situație”, a declarat Ciprian Marica, conform sport.ro.

ADVERTISEMENT
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune...
Digi24.ro
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”

De ce s-ar fi dus, de fapt, Zicu la FCSB

Ciprian Marica nu crede că Ianis Zicu s-ar fi dus la FCSB pentru bani. „Pe de o parte, îi înțelegi din punct de vedere financiar, pe de altă parte nu îi înțelegi. De aceea e bine să fii în pielea omului respectiv. Însă la Ianis nu era cazul de așa ceva, din câte știu. Că s-ar fi dus la FCSB din punct de vedere financiar, că are o situație grea și are nevoie de bani”, a afirmat Ciprian Marica.

ADVERTISEMENT
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
Digisport.ro
Afară! Ianis Hagi a primit vestea

Marica crede că Gigi Becali are o mare calitate. Și anume, capacitatea de a-i convinge pe antrenori să accepte colaborarea cu FCSB, în ciuda imixtiunilor de la echipă. „Atunci, totuși, ceva face Gigi Becali foarte bine, pentru că reușește să convingă nume importante sau oameni la care, sincer, nu m-aș fi așteptat să colaboreze și să lucreze cu dânsul în condițiile bine știute.

ADVERTISEMENT

E un bun negociator domnul Becali și reușește să îi convingă. După care, scenariile le-am mai văzut. Dar faptul că Ianis ar fi putut să ajungă acolo m-ar fi surprins”, a mai spus fostul atacant al naționalei.

1,55 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Petrolul
Radu Drăgușin, prins în scandalul momentului la Fiorentina. Italienii își dau în judecată...
Fanatik
Radu Drăgușin, prins în scandalul momentului la Fiorentina. Italienii își dau în judecată fostul antrenor
El e primul antrenor care a spus PAS celor de la FCSB. „M-a...
Fanatik
El e primul antrenor care a spus PAS celor de la FCSB. „M-a sunat Gigi Becali să iau avionul să vin la București”
Sorana Cîrstea, la prima ei săptămână din carieră pe locul 15 WTA: „Poate...
Fanatik
Sorana Cîrstea, la prima ei săptămână din carieră pe locul 15 WTA: „Poate fi mai sus!”. Cum a ajutat-o Jessica Pegula
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A plecat de la FCSB și nu a uitat declarațiile lui Becali: 'A...
iamsport.ro
A plecat de la FCSB și nu a uitat declarațiile lui Becali: 'A zis că sunt vai de mama mea. Despărțirea de mine s-ar fi putut face într-un alt mod'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!