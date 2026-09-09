ADVERTISEMENT

Gigi Becali (68 de ani) a fost la un pas să îl schimbe pe Marius Baciu (51 de ani), după Dinamo – FCSB 2-1. Ianis Zicu (42 de ani) era varianta preferată a patronului roș-albaștrilor, iar antrenorul de la Metaloglobus a acceptat oferta. Mutarea a picat din cauza suporterilor de la FCSB, care au invocat trecutul dinamovist și rapidist al lui Zicu.

Surprindere la Farul, după ce Ianis Zicu a acceptat să o preia pe FCSB

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . Tehnicianul în vârstă de 42 de ani și-a dat acordul, chiar dacă . Acest lucru care l-a uimit pe Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul Constanța, acolo unde Zicu a antrenat în sezonul 2025-2026.

ADVERTISEMENT

„După anunțul domnului Becali, am rămas puțin surprins de toată povestea asta, așa și de posibilitatea ca el să ajungă acolo antrenor. Nu m-aș fi așteptat la asta. Am mai vorbit cu câțiva colegi de-ai mei și și-au manifestat și ei această surprindere că ar fi putut să ajungă acolo.

Nu de alta, dar Zicu e un antrenor tânăr, un antrenor care vrea să-și arate calitățile. Te duci la FCSB sau ai fi vrut să te duci la FCSB, în condițiile în care știi că nu ai fi fost stăpân pe deciziile tale. Văd că sunt antrenori care își asumă o astfel de situație”, a declarat Ciprian Marica, conform .

ADVERTISEMENT

De ce s-ar fi dus, de fapt, Zicu la FCSB

Ciprian Marica nu crede că Ianis Zicu s-ar fi dus la FCSB pentru bani. „Pe de o parte, îi înțelegi din punct de vedere financiar, pe de altă parte nu îi înțelegi. De aceea e bine să fii în pielea omului respectiv. Însă la Ianis nu era cazul de așa ceva, din câte știu. Că s-ar fi dus la FCSB din punct de vedere financiar, că are o situație grea și are nevoie de bani”, a afirmat Ciprian Marica.

ADVERTISEMENT

Marica crede că Gigi Becali are o mare calitate. Și anume, capacitatea de a-i convinge pe antrenori să accepte colaborarea cu FCSB, în ciuda imixtiunilor de la echipă. „Atunci, totuși, ceva face Gigi Becali foarte bine, pentru că reușește să convingă nume importante sau oameni la care, sincer, nu m-aș fi așteptat să colaboreze și să lucreze cu dânsul în condițiile bine știute.

ADVERTISEMENT

E un bun negociator domnul Becali și reușește să îi convingă. După care, scenariile le-am mai văzut. Dar faptul că Ianis ar fi putut să ajungă acolo m-ar fi surprins”, a mai spus fostul atacant al naționalei.