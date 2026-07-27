„Nu mă reprezintă!”. Fostul campion rupe tăcerea despre haosul de la CFR Cluj: „Nu acesta este drumul!”

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CFR Cluj trece printr-o perioadă extrem de complicată. Clubul din Gruia are datorii față de jucătorii săi, iar unii dintre ei au început deja să depună memorii. Ionuț Rada, fost fundaș al formației ardelene, consideră că pașii făcuți de conducere sunt total greșiți, iar viitorul echipei este incert.

Criza de la CFR Cluj ia amploare! Jucătorii depun memorii, iar un fost lider al echipei trage un semnal de alarmă

Clubul patronat de Neluțu Varga a acumulat datorii importante, iar spectrul insolvenței pare tot mai aproape. Deși formația din Gruia reprezintă România în cupele europene, mulți dintre suporteri au puține speranțe că echipa va reuși să ajungă în faza principală a Conference League.

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O parte dintre jucători și-au depus deja memorii pentru neplata salariilor. Printre aceștia se numără Karlo Muhar și Andrei Cordea. Mai mult, FIFA a aplicat o interdicție la transferuri, după ce clubul a acumulat datorii importante față de foști și actuali jucători.

Ionuț Rada a răbufnit după haosul de la CFR Cluj

spune că nu înțelege cum clubul din Gruia a ajuns într-o asemenea situație. Acesta a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă echipa și speră ca, în cele din urmă, conducerea să ia măsurile necesare pentru a salva clubul.

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„Se tot lungește treaba asta ani de zile. Nu știu cât o să mai meargă, pentru că vedem în fiecare an jucători care sunt nemulțumiți, jucători care depun memorii. Nu este ok pentru imaginea fotbalului românesc. Nu este ok pentru CFR Cluj, pentru toți cei care au muncit pentru această imagine, inclusiv eu. Nu mă reprezintă!

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Mă simt și eu cumva într-o postură neplăcută, pentru că echipa pentru care am jucat ani de zile tărăgănează astfel de probleme și cumva ar trebui să înțeleagă că nu acesta este drumul sănătos pe care trebuie să meargă”, a declarat Ionuț Rada pentru