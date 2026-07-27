Sport

„Nu mă reprezintă!”. Fostul campion rupe tăcerea despre haosul de la CFR Cluj: „Nu acesta este drumul!”

Criza financiară de la CFR Cluj se adâncește. După memoriile depuse de jucători și interdicția FIFA la transferuri, un fost campion al clubului critică dur conducerea și avertizează că viitorul echipei este în pericol.
Alex Bodnariu
27.07.2026 | 17:44
Nu ma reprezinta Fostul campion rupe tacerea despre haosul de la CFR Cluj Nu acesta este drumul
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Criza de la CFR Cluj ia amploare! Jucătorii depun memorii, iar un fost lider al echipei trage un semnal de alarmă
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CFR Cluj trece printr-o perioadă extrem de complicată. Clubul din Gruia are datorii față de jucătorii săi, iar unii dintre ei au început deja să depună memorii. Ionuț Rada, fost fundaș al formației ardelene, consideră că pașii făcuți de conducere sunt total greșiți, iar viitorul echipei este incert.

Criza de la CFR Cluj ia amploare! Jucătorii depun memorii, iar un fost lider al echipei trage un semnal de alarmă

Problemele celor de la CFR Cluj se adâncesc de la o săptămână la alta. Clubul patronat de Neluțu Varga a acumulat datorii importante, iar spectrul insolvenței pare tot mai aproape. Deși formația din Gruia reprezintă România în cupele europene, mulți dintre suporteri au puține speranțe că echipa va reuși să ajungă în faza principală a Conference League.

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O parte dintre jucători și-au depus deja memorii pentru neplata salariilor. Printre aceștia se numără Karlo Muhar și Andrei Cordea. Mai mult, FIFA a aplicat o interdicție la transferuri, după ce clubul a acumulat datorii importante față de foști și actuali jucători.

Ionuț Rada a răbufnit după haosul de la CFR Cluj

Ionuț Rada, fostul fundaș al CFR-ului, spune că nu înțelege cum clubul din Gruia a ajuns într-o asemenea situație. Acesta a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă echipa și speră ca, în cele din urmă, conducerea să ia măsurile necesare pentru a salva clubul.

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„Se tot lungește treaba asta ani de zile. Nu știu cât o să mai meargă, pentru că vedem în fiecare an jucători care sunt nemulțumiți, jucători care depun memorii. Nu este ok pentru imaginea fotbalului românesc. Nu este ok pentru CFR Cluj, pentru toți cei care au muncit pentru această imagine, inclusiv eu. Nu mă reprezintă!

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Mă simt și eu cumva într-o postură neplăcută, pentru că echipa pentru care am jucat ani de zile tărăgănează astfel de probleme și cumva ar trebui să înțeleagă că nu acesta este drumul sănătos pe care trebuie să meargă”, a declarat Ionuț Rada pentru Sport.ro.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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