„Nu mai alimentați în Bulgaria”. Cum se poate transforma în coșmar un drum cu mașina în Grecia

Un concediu reușit începe cu un drum fără probleme la destinația dorită. Din păcate, nu toți românii au parte de așa ceva, și cu atât mai mult este cazul miilor de români ce aleg să se deplaseze cu mașina personală în Grecia. Din experiența celor mai mulți români, o problemă serioasă apare pe drum în Bulgaria.

Totul a început dumincă, cu mesajul unei românce, care cerea ajutorul pe forumul special de pe Facebook al românilor care călătoresc în Grecia, . Femeia, care a menționat că este în mașină cu copiii ei gemeni, a povestit că autoturismul pe care-l conduce are o problemă tehnică ciudată, cu care nu s-a mai confruntat până acum. Inițial, aceasta a cerut informații despre un service auto în zona în care se afla.

„Vă rugăm din suflet dacă știe cineva un service in Alexandropolis. Suntem cu copii mici gemeni aici. În Bulgaria înainte cu 40 km să intrăm in Grecia mașina nu se mai accelerează, își pierde din putere. Avem un Hyundai Santa Fe.

Am oprit de mai multe ori pe drum iar pe urmă am repornit-o iar. Merge schimbă vitezele dar la aproximativ 30 minute aceeași problemă.Mai nou a apărut pe bord si ,,Check”. Pe tester apare Engine control module. Vă rog dacă știți ceva să ne ajutați”, a scris femeia în grupul Forum Grecia.

Problema cu carburantul alimentat din Bulgaria

Ceea ce părea a fi la prima vedere doar o simplă problemă tehnică, pare a fi însă o problemă generală cu carburantul de la unele benzinării din Bulgaria. Cel puțin așa apare după zecile de răspunsuri primite, în care

„Nu mai alimentați în Bulgaria, face-ți plinul din Giurgiu, și mai alimentați doar în Grecia dacă trebuie”, a fost un răspuns cu zeci de liek-uri. Alții au explicat însă mai pe larg problema. „De la carburant, am pățit-o și noi. Când se întâmplă opriți și reporniti. Între timp opriți la pompe mai „serioase” și puneți cel mai bun carburant ce îl au”.

„Dacă ați alimentat la bulgari poate fi apa pe care o pun cu generozitate în carburant. Am pățit cu o Skoda acum mulți ani, de atunci mai mult de 10 l dacă e neapărată nevoie nu bag de la bulgari. Dacă aveți noroc să fie asta se rezolvă cu un plin de carburant mai premium așa de la greci.

Dacă nu e asta poate fi sonda EGR. Eu atunci am mers cât am putut să golesc mizeria de benzină pe care o pusesem și am băgat plin cu benzină de 99 aditivată din Ro”, a fost un alt răspuns primit, și aceste cu zeci de like-uri.

Ca acestea sunt zeci de răspunsuri și mărturii ale și toți au dat vina pe carburantul din Bulgaria. Mai mult, pe același forum sunt alte topicuri de discuție în care oamenii își recomandă stații de alimentare din Bulgaria, ba chiar și un sistem de recenzii pentru acestea, semn că problema este reală.