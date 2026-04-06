„Nu mai avem speranțe la titlu!”. Iuliu Mureșan a intrat în direct după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0 și a anunțat noul obiectiv: „Sunt realist, nu pesimist”

CFR Cluj a pierdut categoric derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 0-2, în etapa a 3-a din play-off-ul SuperLigii. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele din Gruia, a precizat cu subiect și predicat că CFR Cluj nu mai are șanse la titlu. Următorul obiectiv al ardelenilor ar urma să fie cel puțin clasarea pe locul 3, care duce la barajul pentru UEFA Conference League.

Iuliu Mureșan, prima reacție după Craiova – CFR Cluj 2-0: „Au meritat victoria”

După o primă repriză de luptă, Universitatea Craiova a turat motoarele în partea a doua a jocului. Anzor și Assad au adus victoria oltenilor Iuliu Mureșan a avut o reacție sinceră și a precizat că echipa lui Coelho a meritat victoria. „Noi am mers pe cai mari atâtea etape și am reușit să ajungem din subsolul clasamentului în poziția în care suntem.

Se pare că un pic am terminat benzina. Craiova a fost clar mai bună, deși prima repriză a fost ok pentru noi, am avut ocazii, puteam să conducem. Trebuie să fim fair-play, au meritat victoria, trebuie să recunoaștem acest lucru. Cordea nu a făcut un meci foarte bun din păcate.

A jucat foarte bine faza de apărare, a recuperat multe mingi, a făcut mult faza de apărare și probabil n-a avut energie pentru faza de atac. Nu a mers nici Aliev, toată echipa nu a fost cum trebuie. Nu avem ce să comentăm nici la arbitraj, la nimic, nu am jucat ce trebuia, Craiova a meritat victoria. În repriza a doua așa am părut, ca o echipă neputincioasă”, a declarat Iuliu Mureșan, la .

Mai are CFR Cluj șanse la titlu? Verdictul lui Iuliu Mureșan

CFR Cluj ocupă locul 4 după 3 etape scurse din play-off. „Feroviarii” au 30 de puncte, la 6 puncte în spatele Universității Cluj și Universității Craiova. Iuliu Mureșan a explicat că și că noul obiectiv al ardelenilor ar urma să fie cel puțin locul 3 pentru calificarea în cupele europene.

„Nu mai avem speranțe la titlu, eu cel puțin așa cred. Jucătorii care au intrat… nu pot să remarc pe niciunul, nu au adus niciun plus, nu pot să zic că au adus ceva deosebit sau că au schimbat ceva. Noi tot am încercat să organizăm meciuri amicale, când jucăm la o săptămână, tocmai pentru jucătorii care nu au minute, deși nu e același lucru ca un meci de SuperLiga. Ce mă bucură, a reintrat Kamara care stă de multe luni. Dacă va intra în ritm, ne va ajuta foarte mult.

Eu așa văd, sunt realist. Trebuie să luptăm pentru locul 3 ca să prindem Conference League. Nu visez la cai verzi pe pereți, sunt un om realist. Mai sunt puncte puse în joc, se pot întâmpla lucruri, dar, totuși, titlul îl va câștiga una dintre cele două echipe (n.r. U Craiova și U Cluj). M-aș bucura să mai avem șanse, dar eu așa văd, e greu. Nu sunt pesimist. Dacă prindem locul 3 și prindem Conference, atunci eu zic că am făcut minuni. Echipa a pornit de pe locul 13, 14”, au fost cuvintele lui Iuliu Mureșan.