„Nu mai avem voie să facem pași greșiți!”. Gigi Becali, ordin înainte de U Cluj – FCSB. Ce spune despre lupta la titlu

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Dinamo, U Craiova și Rapid, adică toate formațiile de pe podium, au câștigat în weekend. În aceste condiții, în meciul U Cluj – FCSB, elevii lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) trebuie să ia toate cele 3 puncte, dacă vor să stea cât de cât aproape de top 3. Gigi Becali (68 de ani) recunoaște că nu mai este loc de pași greșiți, iar echipa sa trebuie să recupereze etapă de etapă punct sau puncte.

Gigi Becali, declarație fermă înainte de U Cluj – FCSB: „Nu mai avem voie să facem pași greșiți!”

FCSB este obligată să învingă luni, în ultimul meci al etapei a 14-a din SuperLiga, pe U Cluj, în deplasare. Toate formațiile de pe podium au câștigat în această rundă și s-au distanțat de echipa lui Laurențiu Reghecampf. Misiunea roș-albaștrilor va fi una dificilă, dat fiind faptul că în fața lor va sta vicecampioana en-titre.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a admis și el faptul că roș-albaștrii nu mai au alte opțiuni decât să câștige meci de meci pentru a mai conta în lupta la titlu. „(n.r. Ce credeți că se întâmplă diseară, în U Cluj – FCSB?) Noi nu mai avem voie să facem pași greșiți. Nu mai este permis. (n.r. Mergeți doar pe victorie?) Păi, da, Doamne ferește, clar! (n.r. Nu mai aveți voie să faceți pași greșiți) Noi acum trebuie să recuperăm câte un punct, câte două, să avansăm mereu, să ajungem acolo sus”, afirmă Becali.

Cum caracterizează Gigi Becali pe U Cluj, rivala din etapa a 14-a: „Nu se compară cu celelalte echipe”

Universitatea Cluj a surprins pe toată lumea în sezonul trecut când a luptat pe două fronturi: SuperLiga, unde a terminat pe 2, și Cupa României, unde a jucat finala cu U Craiova. Întrebat despre cât de solidă i se pare U Cluj în acest moment, Gigi Becali a ținut să remarce forța ardelenilor. În opinia patronului de la FCSB, echipa lui Cristiano Bergodi (52 de ani) este de un alt calibru față de formațiile de la locul 5 în jos.

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„(n.r. Vi se pare U Cluj un adversar incomod, cu jucători buni?) Este un adversar bun, adică nu se compară cu celelalte echipe din prima ligă. Mă refer la celelalte, de la locul 5 în jos. Adică ei pasează bine, au relații de joc, au cât de cât o valoare așa medie, să spun. Deci e echipă care e grea. Au și 2-3 jucători valoroși (n.r. Lukic, Macalou)”, a spus șeful celor de la FCSB, la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali explică de ce va juca Miculescu cu U Cluj și nu Stoian, în atac

Cu , atacul echipei lui Laurențiu Reghecampf este, momentan, pe „mâna” jucătorilor valizi din lot. La Cluj, cu Universitatea, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate, (25 de ani). Gigi Becali a explicat, la FANATIK SUPERLIGA, de ce s-a apelat la Miculescu și nu la Alexandru Stoian (18 ani), fotbalistul care a salvat-o pe FCSB cu Oțelul și FC Voluntari.

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„(n.r. De ce Miculescu și nu Stoian, deși tânărul de 18 ani joacă bine?) El, Stoian, e mai bine să intre a doua repriză. Miculescu are mai multă experiență. E un meci mai greu ăsta. Și trebuia să-i facem loc (n.r. lui Miculescu). Acesta a fost fotbalist. Nu poate să fie slab la infinit. Trebuie să crească din nou. Oricum, el e în creștere față de acum două etape. E un meci de luptă. Stoian, 100% va intra în repriza a doua”, a afirmat Becali.