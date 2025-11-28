Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

”Nu mai calc acolo!”. Motivul deciziei radicale pe care a luat-o Marius Șumudică în privința Rapidului: ”Păi ce, sunt cârpă?”

Marius Șumudică a rezistat doar 9 luni pe banca tehnică a Rapidului. Dezamăgit de experiența trăită în perioada petrecută în Giulești, antrenorul a luat o decizie fermă.
Traian Terzian
28.11.2025 | 20:30
Nu mai calc acolo Motivul deciziei radicale pe care a luato Marius Sumudica in privinta Rapidului Pai ce sunt carpa
Marius Șumudică, decizie neașteptată în privința Rapidului. Sursă foto: colaj Fanatik
Invitat în cea mai nouă ediție a FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a anunțat că a luat o decizie extrem de dură în ceea ce privește Rapidul, chiar dacă este clubul său de suflet.

Ce decizie a luat Șumudică după plecarea de la Rapid

Tehnicianul s-a arătat mâhnit de felul în care suporterii Rapidului s-au comportat cu el în perioada cât a a condus echipa și din această cauză a hotărât să nu mai meargă niciodată la partidele de pe Giulești.

”E cam lungă pauza asta la mine. În 21 de ani de carieră nu am stat mai mult de o lună și jumătate acasă. (n.r. – Ai vrut Rapid, iubirea vieții tale) Nu, nu că am vrut Rapid, am refuzat altele.

(n.r. – Cum ai semnat contractul cu Rapid? Ți-ai pus mâna la ochi?) Nici nu știu ce am semnat, nici nu l-am văzut. Să fie sănătoși, eu nu am nimic de împărțit cu suporterii Rapidului.

(n.r. – Dar, vezi, inima nu te mai lasă să te duci la meciuri pe Giulești) Eu nu mai calc pe Giulești cât oi trăi. Ca suporter al Rapidului și să mă duc să mă așez în zona de unde am fost bulgărit, nu mă lasă sufletul. Nu pot să fiu chiar cârpă. Nu mă mai duc”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Tiradă la adresa fanilor rapidiști

Fostul antrenor al ”alb-vișiniilor” a mărturisit că orice ar face și orice ar spune tot se vor găsi unii care să fie nemulțumiți și atunci preferă să nu mai meargă pe stadion pentru a nu se interpreta greșit.

”Dacă mă duc pe Giulești știi ce se întâmplă? Imediat pe TikTok, că bagă Șumudică bățul prin gard. Dacă mă duc la meci și se întâmplă să fie rezultatul negativ… I-am auzit pe unii, mi-au dat cu floricele în cap de deasupra: ‘Bă, ai venit tu cu Corsicanu’ al tău, că de aia…’. Numai de-astea.

Și atunci de ce să mă duc să dau naștere la discuții? Nu mai bine stau liniștit? Când m-am dus înainte să fiu antrenor au zis că l-am dat eu afară pe Lennon, acum când e Gâlcă, dacă am vorbit frumos de el nu le place altora, dacă vin și analizez ceva, de ce dai de Gâlcă, atunci în văd de treaba mea.

Ce rost are să mă duc acolo să mă insulte vreunul și să… că și eu sunt drăcos, nu pot să rezist. De ce să dau naștere la unele incidente care nu-și au rostul”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică, contestat de fanii Rapidului

Într-un sezon în care nu a reușit să câștige niciun trofeu cu Rapid, Marius Șumudică a fost contestat vehement în mai multe rânduri de suporteri. După o înfrângere cu CFR Cluj în play-off, fanii au scandat ”Şumi, Şumi, lasă-ne!”.

Un alt incident care l-a marcat pe tehnician s-a petrecut la meciul cu FC Botoșani, din etapa a 27-a a sezonului regulat, disputat pe zăpadă. Nemulțumiți de jocul echipei favorite, mai mulți fani au aruncat cu bulgări în Șumudică. Acesta a reacționat, s-a întors nervos către tribună și le-a reproșat suporterilor gestul făcut.

Marius Șumudică, promisiune fermă după perioada petrecută la Rapid

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
