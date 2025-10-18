Sport

Nu mai dă autografe gratis! Lamine Yamal, negocieri la sânge cu Barcelona

Lamine Yamal este unul dintre cei mai în vogă fotbaliști ai momentului. Vedeta Barcelonei încearcă să profite din plin de acest lucru și a decis să nu mai acorde autografe.
Traian Terzian
18.10.2025 | 15:37
Nu mai da autografe gratis Lamine Yamal negocieri la sange cu Barcelona
De ce a început să refuze Lamine Yamal să mai acorde autografe și cum e afectată Barcelona. Sursă foto: Amazon

La scurt timp după ce a ratat câștigarea primului său trofeu Balonul de Aur, Lamine Yamal a hotărât să nu mai dea autografe. Motivul este unul legat de bani, iar conducătorii de la Barcelona au înțeles situația.

Starul Barcelonei vrea să-și comercializeze autograful. Ce contract va semna Lamine Yamal

Fără îndoială că Lamine Yamal este noul băiat de aur din fotbalul mondial, iar companiile importante vin cu tot felul de propuneri pentru diverse colaborări. Una dintre ele este de la un site specializat în vânzarea de îmbrăcăminte și produse sportive cu autografe.

Conform publicației Mundo Deportivo, jucătorul intenționează să accepte oferta și de aceea i s-a spus de către cei care îi gestionează contractele de publicitate să nu mai dea autografe. El are voie să se fotografieze cu fanii, însă nu și să semneze pe diverse obiecte.

În acest context, cu cât circulă mai puține articole semnate de el, cu atât semnătura sa va fi mai valoroasă. De aici și instrucțiunile date lui Yamal de a nu mai acorda autografe. Oricine dorește să aibă articole semnate de el va trebuie să o facă prin intermediul acestei companii, care vinde articole promoționale ale vedetelor sportive.

Barcelona, negocieri pentru semnătura lui Lamine Yamal

Acordul nu a fost încă semnat, dar ambele părți intenționează să îl încheie. Această decizie a lui Lamine Yamal afectează din plin și clubul FC Barcelona, care solicită semnături de la jucătorii săi pentru diverse angajamente.

În ciuda acestui fapt, conducătorii grupării catalane l-au înțeles pe fotbalist. Mai mult, Barcelona se află în plin proces de negocieri cu reprezentanți lui Yamal pentru a obține acces la un anumit număr de autografe ale acestuia în vederea îndeplinirii angajamentelor.

Conducerea catalanilor s-a arătat extrem de flexibilă în acest caz, fiind mulțumită de faptul că jucătorul a dat dovadă de loialitate și atașament față de culorile clubului și și-a prelungit contractul până în vara anului 2031.

Lamine Yamal este deja imaginea mai multor mărci puternice. Printre acestea se numără Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami și Nesquik, pe lângă faptul că este ambasador pentru UNICEF.

Lamine Yamal, șanse mici să joace în El Clasico

Starul Barcelonei s-a accidentat când a fost convocat la naționala Spaniei pentru meciurile din luna septembrie. El a revenit pe teren la duelul cu PSG din Champions League, dar probleme medicale au revenit și el a devenit incert pentru marele meci cu Real Madrid.

Antrenorul Hansi Flick are numeroase probleme de lot înainte de El Clasico. Pe lângă Lamine Yamal, tehnicianul german nu-i va avea la dispoziție nici pe Gavi, Robert Lewandowski, Fermin Lopez, Dani Olmo și Marc-Andre Ter Stegen.

Primul duel al sezonului dintre marile rivale ale fotbalului spaniol va avea loc pe stadionul Santiago Bernabeu, în data de 26 octombrie, începând cu ora 17:15.

