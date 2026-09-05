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Prezent la conferința de presă premergătoare meciului Oțelul – Rapid, Daniel Pancu (49 de ani) a vorbit despre cele 3 „lovituri” date de FCSB în perioada de mercato: Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica. Tehnicianul Rapidului a abordat și subiectul litigiului său cu CFR Cluj.

Daniel Pancu, ironic cu privire la transferurile FCSB-ului

Daniel Pancu a comentat ultimele achiziții făcute de FCSB. „Îl cunoaștem cu toții pe Drăguș, e un jucător deosebit, dar și noi avem aici jucători de mare valoare. Valoarea lui e mare pentru campionatul României, dar mulți au venit și le-a fost mai greu aici decât unde mai jucaseră. Îi doresc succes pentru că e un băiat extraordinar.

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Nu mai dormim noaptea acum că a transferat FCSB. E normal, e club mare, e normal să bage mâna în buzunar, să aducă jucători valoroși”, a afirmat tehnicianul. Până în acest moment, gruparea „roș-albastră” i-a prezentat oficial pe Denis Drăguș și , iar Karlo Muhar ar urma să semneze la rândul său.

Dezvăluirile lui Daniel Pancu despre litigiul cu CFR Cluj

la FRF, iar antrenorul Rapidului și-a exprimat nemulțumirea cu privire la situația din fotbalul românesc. „E de mult, de când am plecat de acolo. E un subiect vechi. Mi se pare o lege idioată. Sigur că un club precum CFR trebuie susținut, e un club mare, doar că eu nu înțeleg cum sunt făcute legile.

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Poți să transferi jucători și să aduci antrenori în condițiile în care tu nu i-ai plătit pe cei din sezonul trecut. Astea sunt lucruri care nu cred că există prin alte părți. Nu ți-ai plătit angajații, dar tu transferi jucători. CFR a transferat un jucător pe care l-am dorit și noi foarte mult și pe care sunt convins că îl plătește foarte bine”, a spus antrenorul.

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Daniel Pancu a prefațat meciul Oțelul – Rapid

Duminică, de la ora 20:30, Rapid va juca pe terenul celor de la Oțelul în etapa a 8-a din SuperLiga. „N-a câștigat nimeni la Galați sezonul ăsta, în condițiile în care au fost doar adversari de play-off. Urmăm noi, care nu am mai câștigat la Galați din 2008, de când eu eram jucător și dădeam o pasă de gol. Am amintiri plăcute, îmi aduc aminte și de un meci în care am marcat 4 goluri și s-a terminat 4-1 pentru noi.

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E o echipă care are un alt spirit acasă. Au un antrenor (n.r. Stjepan Tomas) pe care au l-am avut adversar ca jucător atât în Turcia, în derby-urile Beșiktaș – Galatasaray, cât și în Rusia, în Terek Grozny – Rubin Kazan. Aveam lupte grele cu el. Sunt convins că mâine seară putem fi prima echipă care câștigă la Galați în acest sezon”, a declarat Daniel Pancu.