Nu mai e cale de întoarcere! Fabrizio Romano a anunțat unde va antrena Zinedine Zidane

Zinedine Zidane este gata pentru marea revenire în antrenorat. Anunțul făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Unde va antrena „Zizou” de anul viitor, de fapt.

Zinedine Zidane revine în antrenorat

După 4 ani în care a stat pe bară, Zinedine Zidane este gata să revină în sportul care l-a consacrat. Fostul antrenor al lui Real Madrid, care a câștigat alături de madrileni Champions League de trei ori consecutiv (2016, 2017, 2018) va pregăti o nouă echipă.

Mai exact, , „Zizou” a ajuns la un acord verbal cu Federația Franceză de Fotbal (FFF): „Au un acord verbal, pot confirma”. Un aspect interesant ar putea fi chiar „antrenamentul” cu Real Madrid, dacă conducerea echipei de pe „Bernabeu” îl va chema ca interimar în cazul demiterii lui Xabi Alonso.

Didier Deschamps, actualul selecționer, din vara anului 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

Ce declarase Zidane despre revenirea în antrenorat

Dorința lui Zidane de a antrena într-o zi naționala Franței este de mult timp cunoscută, iar zvonurile legate de înlocuirea lui Didier Deschamp au existat, de asemenea, mereu în spațiul public.

În toamna acestui an, . „Voi reveni curând, chiar foarte curând”, a spus fostul câștigător al „Balonului de Aur” în 1998.