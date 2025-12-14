Sport

Nu mai e cale de întoarcere! Fabrizio Romano a anunțat unde va antrena Zinedine Zidane

E gata. S-a aflat unde va antrena Zinedine Zidane, după ce Fabrizio Romano a făcut marele anunț. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de „Zizou”.
Mihai Dragomir
14.12.2025 | 16:45
Nu mai e cale de intoarcere Fabrizio Romano a anuntat unde va antrena Zinedine Zidane
ULTIMA ORĂ
Echipa pe care Zinedine Zidane o va prelua în 2026. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Zinedine Zidane este gata pentru marea revenire în antrenorat. Anunțul făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Unde va antrena „Zizou” de anul viitor, de fapt.

Zinedine Zidane revine în antrenorat

După 4 ani în care a stat pe bară, Zinedine Zidane este gata să revină în sportul care l-a consacrat. Fostul antrenor al lui Real Madrid, care a câștigat alături de madrileni Champions League de trei ori consecutiv (2016, 2017, 2018) va pregăti o nouă echipă.

Mai exact, conform jurnalistului Fabrizio Romano, „Zizou” a ajuns la un acord verbal cu Federația Franceză de Fotbal (FFF): „Au un acord verbal, pot confirma”. Un aspect interesant ar putea fi chiar „antrenamentul” cu Real Madrid, dacă conducerea echipei de pe „Bernabeu” îl va chema ca interimar în cazul demiterii lui Xabi Alonso.

Didier Deschamps, actualul selecționer, a anunțat încă din ianuarie că va elibera banca tehnică a naționalei „cocoșului galic” după Cupa Mondială din vara anului 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

Ce declarase Zidane despre revenirea în antrenorat

Dorința lui Zidane de a antrena într-o zi naționala Franței este de mult timp cunoscută, iar zvonurile legate de înlocuirea lui Didier Deschamp au existat, de asemenea, mereu în spațiul public.

În toamna acestui an, fostul mare fotbalist francez a fost întrebat frontal când va reveni în antrenorat. „Voi reveni curând, chiar foarte curând”, a spus fostul câștigător al „Balonului de Aur” în 1998.

