„Nu mai e niciun bilet”. Marius Bilașco, anunț oficial cu 5 zile înainte de derby-ul Rapid – Dinamo. Exclusiv

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Derby-ul Rapid – Dinamo programat sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30, în etapa cu numărul 5 din SuperLiga, se anunță unul incendiar. Deși mai sunt 5 zile până la disputa bucureșteană de pe Giulești, niciun bilet nu mai este disponibil. Anunțul a fost oferit de directorul sportiv al alb-vișiniilor, Marius Bilașco, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Derby-ul Rapid – Dinamo se joacă cu casa închisă. Marius Bilașco: „Nu mai e niciun bilet!”

Rapid și Dinamo, cele două mari rivale din Capitală, au început foarte bine sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. După 4 runde, acestea sunt în prima jumătate a clasamentului. Elevii lui Daniel Pancu ocupă poziția secundă, cu 8 puncte, în timp ce Dinamo este pe 3, cu 7 puncte. Schimbări în ierarhie mai pot surveni după meciul Sepsi – FCSB, programat luni.

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Interesul pentru derby-ul de sâmbătă dintre , este unul uriaș. La FANATIK SUPERLIGA, directorul sportiv al alb-vișiniilor, Marius Bilașco, le-a dat o veste nedorită celor care sperau să mai prindă tichete la derby. Toate biletele s-au epuizat și se va juca cu casa închisă.

„(n.r. Care e interesul pentru Rapid – Dinamo?) Nu mai sunt bilete. Cererea este foarte mare, iar stadionul nu face față cererii. (n.r. Deja sunteți sold-out, cu o săptămână până la meci?) Da, e ceva de la care ne așteptam, pentru că la meciurile de acasă, cel puțin derby-urile și meciurile importante, cererea este uriașă și atunci nu faci față.

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(n.r. Câte bilete aveți voie să vindeți conform capacității?) Cele regulamentare, care sunt, pentru oaspeți care se dau, apoi restul. (Cât e capacitatea la maxim?) Cred că 12 mii, 12 mii și ceva. (n.r. Puteați să vindeți bilete dublu, cu 25.000 de oameni să jucați, la ce nebunie era?) Da, probabil. Era o cerere mare”, afirmă Bilașco.

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14.050 de locuri este capacitatea noului stadion Giulești, inaugurat în 2022

Ce așteptări au cei de la Rapid înainte de derby-ul cu Dinamo

În ultimii ani, au adus spectacol, tensiune și, din păcate, și unele scandaluri în jurul arbitrajelor. Întrebat cum vede duelul din weekend, același Marius Bilașco (45 de ani) a spus că va fi o partidă grea, contra unei echipe bine organizate. „E un meci pe care cumva îl așteptăm. Sunt meciuri frumoase de jucat. Dinamo este în formă. Am văzut asta la meciul trecut, chiar dacă au fost și foarte multe comentarii legat de jocul lor și cum s-a desfășurat partida.

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Dar eu cred că o echipă care a marcat foarte multe goluri și celor de la Craiova, și celor de la Voluntari nu poate să fie decât o echipă bine organizată. Ne așteptăm la un meci greu. E un avantaj că jucăm acasă, dar s-a dovedit că asta nu contează mereu. Oricum, e clar că ne va ajuta acest lucru, că avem publicul. Ați văzut atmosfera incendiară din ultimele meciuri, lucru care ne-a ajutat mult”, a mai punctat directorul sportiv din Giulești.