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„Nu mai e niciun bilet”. Marius Bilașco, anunț oficial cu 5 zile înainte de derby-ul Rapid – Dinamo. Exclusiv

Se anunță un derby de zile mari Rapid - Dinamo, în etapa a 5-a din SuperLiga. Cu 5 zile înainte de partidă, niciun bilet pus în vânzare nu mai este disponibile la case.
Adrian Baciu
10.08.2026 | 13:48
Nu mai e niciun bilet Marius Bilasco anunt oficial cu 5 zile inainte de derbyul Rapid Dinamo Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
S-au vândut toate biletele la derby-ul Rapid - Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
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Derby-ul Rapid – Dinamo programat sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30, în etapa cu numărul 5 din SuperLiga, se anunță unul incendiar. Deși mai sunt 5 zile până la disputa bucureșteană de pe Giulești, niciun bilet nu mai este disponibil. Anunțul a fost oferit de directorul sportiv al alb-vișiniilor, Marius Bilașco, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Derby-ul Rapid – Dinamo se joacă cu casa închisă. Marius Bilașco: „Nu mai e niciun bilet!”

Rapid și Dinamo, cele două mari rivale din Capitală, au început foarte bine sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. După 4 runde, acestea sunt în prima jumătate a clasamentului. Elevii lui Daniel Pancu ocupă poziția secundă, cu 8 puncte, în timp ce Dinamo este pe 3, cu 7 puncte. Schimbări în ierarhie mai pot surveni după meciul Sepsi – FCSB, programat luni.

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Interesul pentru derby-ul de sâmbătă dintre Rapid și Dinamo, programat pe Stadionul Giulești, este unul uriaș. La FANATIK SUPERLIGA, directorul sportiv al alb-vișiniilor, Marius Bilașco, le-a dat o veste nedorită celor care sperau să mai prindă tichete la derby. Toate biletele s-au epuizat și se va juca cu casa închisă.

„(n.r. Care e interesul pentru Rapid – Dinamo?) Nu mai sunt bilete. Cererea este foarte mare, iar stadionul nu face față cererii. (n.r. Deja sunteți sold-out, cu o săptămână până la meci?) Da, e ceva de la care ne așteptam, pentru că la meciurile de acasă, cel puțin derby-urile și meciurile importante, cererea este uriașă și atunci nu faci față.

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(n.r. Câte bilete aveți voie să vindeți conform capacității?) Cele regulamentare, care sunt, pentru oaspeți care se dau, apoi restul. (Cât e capacitatea la maxim?) Cred că 12 mii, 12 mii și ceva. (n.r. Puteați să vindeți bilete dublu, cu 25.000 de oameni să jucați, la ce nebunie era?) Da, probabil. Era o cerere mare”, afirmă Bilașco.

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Ce așteptări au cei de la Rapid înainte de derby-ul cu Dinamo

În ultimii ani, mai mereu meciurile Rapid – Dinamo au adus spectacol, tensiune și, din păcate, și unele scandaluri în jurul arbitrajelor. Întrebat cum vede duelul din weekend, același Marius Bilașco (45 de ani) a spus că va fi o partidă grea, contra unei echipe bine organizate. „E un meci pe care cumva îl așteptăm. Sunt meciuri frumoase de jucat. Dinamo este în formă. Am văzut asta la meciul trecut, chiar dacă au fost și foarte multe comentarii legat de jocul lor și cum s-a desfășurat partida.

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Dar eu cred că o echipă care a marcat foarte multe goluri și celor de la Craiova, și celor de la Voluntari nu poate să fie decât o echipă bine organizată. Ne așteptăm la un meci greu. E un avantaj că jucăm acasă, dar s-a dovedit că asta nu contează mereu. Oricum, e clar că ne va ajuta acest lucru, că avem publicul. Ați văzut atmosfera incendiară din ultimele meciuri, lucru care ne-a ajutat mult”, a mai punctat directorul sportiv din Giulești.

„Nu mai e niciun bilet”. Marius Bilașco, anunț oficial cu 5 zile înainte de derby-ul Rapid - Dinamo. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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