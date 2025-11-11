Nu mai e un scenariu SF! Cum ar putea ajunge Lionel Messi să joace din nou la Barcelona: „Clauza David Beckham”

ADVERTISEMENT

Prezența lui Lionel Messi pe Camp Nou a stârnit speculații cu privire la posibila revenire a starului argentinian la Barcelona. În urma postării sale de pe Instagram și a mesajului enigmatic “sper să mă întorc într-o zi ”, fanii catalanilor visează să-l vadă purtând din nou tricoul blaugrana. Și nu este deloc un scenariu SF, pentru că există o șansă prin care se poate întoarce fără a-și rezilia contractul cu Inter Miami: “clauza David Beckham”.

Cum ar putea reveni Lionel Messi la Barcelona

Calendarul MLS este diferit de ligile majore din întreaga lume. Acest lucru creează multe probleme pentru fotbaliști, în special când părăsesc Statele Unite și se îndreaptă către alte campionate.

MLS este împărțită în două conferințe: Vest și Est. Sezonul regular se desfășoară din februarie până în octombrie. La sfârșitul lui, primele șapte echipe din fiecare conferință se califică în play-off-uri. Acestea se încheie la începutul lunii decembrie.

În extrasezon, jucătorii pot fi împrumutați la cluburi din ligi care sunt încă active fără a-și rezilia contractul cu echipa lor din Major League Soccer.

Messi ar putea juca din nou la Barcelona, însă doar pentru trei luni

Ca regulă generală, împrumutul trebuie să se încheie înainte de începerea noului sezon de campionat, relatează publicația spaniolă . Având în vedere că acesta începe la sfârșitul lunii februarie, Barcelona ar putea avea parte de serviciile lui Messi timp de aproximativ trei luni (de la începutul lunii decembrie până la sfârșitul lunii februarie).

Există numeroase precedente care susțin fiabilitatea acestei clauze, cum ar fi Donovan, care a fost împrumutat de două ori la Everton în pauza de iarnă din MLS, pe lângă alte nume mari din fotbal precum Thierry Henry, Robbie Keane sau David Beckham, care au optat pentru aceeași variantă.

Lionel Messi, revenire de senzație pe Camp Nou

Messi a surprins pe toată lumea când a distribuit o postare neașteptată pe profilul său de Instagram în care .

Argentinianul s-a fotografiat îmbrăcat casual. Lângă poze, a scris câteva rânduri pline de nostalgie. În prezent, fanii Barcelonei care visează să-l vadă din nou în echipamentul blaugrana.

“M-am întors într-un loc de care îmi este dor din tot sufletul. Un loc unde am fost extrem de fericit. Sper că într-o zi voi putea reveni, și nu doar pentru a spune ‘adio’ ca jucător, ceva ce nu am putut să fac niciodată…”, a fost mesajul lui Messi.

“Clauza David Beckham” ar putea fi formula perfectă pentru ca .