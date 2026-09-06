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Denis Drăguș (27 de ani) a ales să semneze cu FCSB după despărțirea de Trabzonspor, iar nașul său, Marius Șumudică (55 de ani) a dezvăluit că nu a mai discutat cu acesta după oficializarea mutării. Tehnicianul a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre relația cu finul său, cu care a colaborat la formația turcă Gaziantep.

Marius Șumudică nu a mai discutat cu Denis Drăguș după ce fotbalistul a semnat cu FCSB

Dorit de foarte mult timp de Gigi Becali, Denis Drăguș a acceptat oferta patronului de la FCSB după despărțirea de Trabzonspor. Fotbalistul s-a sfătuit cu nașul său, Marius Șumudică, însă discuțiile s-au oprit cu 3 zile înainte ca acesta să semneze cu FCSB, iar tehnicianul a dezvăluit că relația cu finul său s-a schimbat. „Nu am mai avut nicio discuție cu Denis Drăguș după ce a semnat cu FCSB. Nu m-a surprins că a mers acolo, evit să mai am discuții, nu vreau să-i fac rău nici lui, nu vreau să-mi fac rău nici mie. El este la FCSB, eu sunt la CFR.

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E adevărat că vorbeam non-stop cu 3 zile înainte ca el să semneze cu FCSB, îmi cerea sfatul, după care a luat decizia, singur, fără nicio influență din partea mea. Nu este problema mea, el știe ce a ales. Îi doresc baftă, sănătate, rămâne familia mea. Nu mă dezic de familia mea niciodată. Mai departe, fiecare cu treaba lui. Relațiile noastre nu mai sunt relațiile care au fost înainte”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, unde a vorbit și despre .

Cariera lui Denis Drăguș, relansată de Marius Șumudică

Denis Drăguș traversa o perioadă dificilă în momentul în care a ajuns la Gaziantep, în 2023, însă sezonul excelent pe care l-a avut sub comanda lui Marius Șumudică i-a relansat cariera. „Tot timpul s-a consultat cu mine, din momentul în care a venit la Gaziantep. Era într-o cădere, a venit la Gaziantep, de la un salariu infim. Am reușit să îl capacitez și din punct de vedere material, și din punct de vedere fotbalistic. A marcat 16 goluri în mai puțin de un sezon, că mi-a venit prin noiembrie, la fel ca și Niță, pe care l-am luat ‘de pe stradă’, se pregătea în baza echipei naționale. Amândoi au făcut un sezon senzațional la Gaziantep.

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De atunci, el a avut numai căderi. Nu puteam să îi spun eu ce să facă, era o răspundere prea mare pentru mine. L-am sfătuit, nu mi-a convenit pe unde a mers, a fost treaba lui. Eu îi dădeam alte sfaturi, el a ales altceva. Acum, în ultimă instanță, a ales să meargă la FCSB. Nu i-am spus nici să se ducă, nici să nu se ducă. I-am zis să joace fotbal. I-am zis ‘Du-te, că ai nevoie să joci, echipa națională are nevoie de tine’.”, a spus antrenorul lui CFR Cluj.

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Denis Drăguș, salariu istoric la FCSB

i-a oferit un salariu uriaș lui Denis Drăguș pentru a-l convinge să semneze cu FCSB. „Putea să stea la Trabzon și să-și ia banii, dar a ales să plece, pe un salariu incredibil pentru România, a intrat în istorie. (n.r. un salariu de un milion de euro pe an). Felicitări lui Gigi, dacă își permite să dea astfel de salarii, înseamnă că el vede un potențial transfer și o potențială afacere. Gigi nu îl ia pe Denis ca să piardă cu el.

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Dacă va găsi mediul, dacă va găsi antrenorul care să știe să vorbească, să îl câștige… În cariera lui și a lui Denis Alibec a fost Hagi care i-a crescut și apoi au intrat pe mâna lui Șumudică. Alibec cele mai mari realizări le-a avut cu Hagi și pe urmă cu Șumudică, la fel și Drăguș. A explodat la Hagi, iar singurul sezon senzațional l-a făcut cu mine.

Dacă va avea un antrenor care știe să vorbească și să îl ducă la parametri maximi din punct de vedere psihologic înainte de joc, este un fotbalist senzațional. N-am văzut în viața mea calități fizice cum am văzut la Drăguș, n-am văzut la niciun fotbalist și am antrenat 10 ani în străinătate”, a afirmat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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