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„Nu mai iau jucători de la Dinamo”. Gigi Becali, decizie drastică după “țepele” luate de la rivali

Mihai Dragomir
24.10.2026 | 06:45
Nu mai iau jucatori de la Dinamo Gigi Becali decizie drastica dupa tepele luate de la rivali
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali schimbă politica de transferuri la FCSB. Noul său plan la capitolul achizițiilor. Foto: Colaj FANATIK.
Gigi Becali a vorbit despre echipa sa și a spus ce transferuri pune la cale. Care este motivul pentru care nu va mai face afaceri cu Dinamo.
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Gigi Becali schimbă foaia la FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” a văzut căderea echipei sale în ultimul an și vrea să procedeze diferit de acum înainte. Latifundiarul din Pipera a declarat că nu va mai transfera fotbaliști de la rivala Dinamo, având o cu totul altă dorință în privința jucătorilor pe care îi va aduce.

Gigi Becali a spus care este marea sa teamă în acest sezon

FCSB a început modest și actuala stagiune. Gigi Becali a fost nemulțumit chiar și după al doilea succes al echipei sale de la revenirea lui Reghecampf. Latifundiarul din Pipera nu mai vede la echipa lui controlul și autoritatea pe care le arăta pe teren în trecut. Totuși, patronul „roș-albaștrilor” speră că situația va fi cu mult mai bună după primele 10 meciuri cu Laurențiu Reghecampf la timona echipei. „Acum îmi este teamă, nu mai am încredere… Nu mai controlăm jocul… Echipa nu e slabă, dar hai să vedem acum. Cu Rapid va fi un test, e un derby. Va fi război mare. Testul nu este un singur meci, ci va consta în 10 meciuri, până la iarnă. Mie tot de Craiova îmi e, nu de Dinamo. Au antrenor, dar nu au jucători de mare valoare!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali a explicat de ce jucătorii transferați de la Dinamo nu au reușit să se impună la FCSB

Cele mai recente transferuri făcute de axa Dinamo – FCSB au fost cele ale lui Dennis Politic și Eddy Gnahore. Primul a sosit la fosta campioană a României în vara anului 2025, în timp ce al doilea în vara acestui an. Niciunul dintre ei nu a confirmat însă la actuala echipă, iar Gigi Becali a explicat posibila cauză pentru care transferurile lor s-au dovedit, pentru moment, eșuate: „Nu pot să îmi dau seama. Să vedem… Eu cred că Kopic a fost antrenor bun. Și se mulase echipa după el, așa cred eu. Aici, probabil e o combinație de jucători care le este teamă cu jucători vedete. Unii nu joacă de teamă, alții sunt vedete, și de aceea nu se creează simbioza aia la echipă”, a mai spus patronul FCSB-ului.

Gigi Becali nu mai cumpără de la Dinamo. De unde va aduce jucători în viitorul apropiat, de fapt

Ulterior, Gigi Becali a mai declarat că nu va mai transfera de la formația din „Ștefan cel Mare”. Noul său plan este să aducă jucători valoroși din străinătate, convins că doar așa va mai putea ridica valoarea fotbalului românesc. „Nu mai iau jucători de la Dinamo, nu am ce să iau. Nu am ce să iau din țară, nu ai ce! Aduc jucători din străinătate, atât. O să încerc, să văd dacă pot, să ridic puțin fotbalul. Fotbalul românesc nu mai are valoare, suntem vreo 4-5 echipe, restul nimic. Mă refer la valoarea europeană. Voi ridica ștafeta, să aduc jucători mai buni, mai scumpi. Eu ridic la mine, apoi sunt și restul obligați să ridice!”, a mai spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cel mai recent exemplu de fotbalist adus din străinătate la FCSB, pentru o sumă importantă, a fost Aymen Boutoutaou (25 de ani). Gigi Becali a scos din buzunar suma de 1,35 milioane de euro pentru extrema dreaptă franceză, adusă de la Sochaux. Până acum, nici el nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, însă Laurențiu Reghecampf s-a opus plecării sale și i-a promis patronului Gigi Becali că îl va aduce pe talentatul fotbalist la nivelul cu care era obișnuit înaintea venirii sale în România.

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  • 1 gol în 10 meciuri are Eddy Gnahore la FCSB
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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