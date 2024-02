„Nu mai înjurați România!” Dragomir, șocat de viața din Dubai. „Acolo, cu 5 milioane de euro, ești nimeni!”

Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre viața din Dubai, oraș în care tot mai multe celebrități se mută sau își deschid afaceri! Este metropola din Emiratele Arabe Unite raiul pe Pământ?

Mitică Dragomir, uimit de viața din Dubai

Fostul fotbalist a făcut mercurialul apartamentelor din Dubai și a dat un exemplu care ar face mâțele să stea în coadă! Mitică Dragomir a spus că un apartament construit de el, care la București valorează două milioane de dolari, în Dubai s-ar vinde cu 37.000.000!

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a mai spus, la MAX Profețiile lui Mitică, că deși este un oraș extrem de luxos, a văzut și oameni amărâți, oameni simpli, plătiți mult mai prost față de cum îi plătesc românii pe străini. Chiar dacă în Emirate trăiesc foarte mulți bogați, nu umblă câinii cu covrigii în coadă așa cum ar crede lumea. Și acolo se plătesc taxe, unele destul de serioase.

Mitică Dragomir s-a gândit să investească în niște locuințe pentru nepoții săi, însă chiar și , care nu duce lipsă de bani, a spus că s-a simțit mic pe lângă sumele de la care începi cu adevărat să fii băgat în seamă în Dubai.

ADVERTISEMENT

Apartamentul lui Dragomir de două milioane de dolari costă 37 în Dubai

„Domnule, mergeam, așa, pe stradă și am găsit o haită de câini cu covrigi în coadă (n. red.: spune, evident, ironic). Toți aveau covrigi în coadă și erau toți milionari. Nu mă așteptau pe mine, fugeam de mine. N-a vrut niciunul să mă muște. Mă, voi credeți că Dubaiul e locul în care umblă câinii cu covrigi în coadă?

Am plecat să construim. Am plecat cu arhitecți, cu ingineri, cu Pescobar, cu Cristi al meu, cu un constructor pentru o afacere acolo. Când am văzut ce taxe, ce astea… Tot auzeam că nu sunt taxe. Mânca-v-aș gura voastră! Exceptând muncitorii care sunt plătiți mai prost decât plătim noi străinii în România. Ei dau cam 600 de dolari unui pakistanez, noi aici dăm spre 1000. Puteai găsi acolo constructori mai ieftini. A fost discuția cu cineva care se ocupă de imobiliare. De exemplu, un apartament ca ăsta al meu, pe care l-am făcut cu piscină la etajul nouă, aici l-am dat cu două milioane și acolo era 37 de milioane de dolari!”, sunt dezvăluirile uluitoare făcute de Mitică Dragomir despre banii care se învârt în Dubai, la

ADVERTISEMENT

„Acolo cu 5 milioane ești nimeni”

„Un apartament de trei camere, 120 de metri pătrați, se ridică la 2.200.000-2.400.000 de euro. La coțofârloaia, în deșert, îl luai cu 1.100.000 de euro. Au năvălit rușii și ucrainenii cu bani. Foarte mulți ucrianeni, ruși, care s-au relocat, da”, a continuat Mitică Dragomir.

Dragomir a mai spus că dacă ai până la 15 milioane de euro ești considerat un mare nimeni în , iar abia peste suma asta începi să primești un „Bună ziua” din partea cremei societății.

ADVERTISEMENT

„Eu voiam să construiesc ceva pentru nepoții mei, dar nu am posibilitatea asta. Acolo cu 5 milioane ești nimeni, la 10 milioane ești nimeni cu nevastă și la 15 milioane de euro începi să fii băgat în seamă. Dacă ai 15 milioane de euro în Dubai, trebuie să fii tâmpit să faci afaceri în Dubai. Nu mai înjurați România, fraților!

România este El Dorado! Cu 15 milioane faci bani și în Dubai, cumpărând proprietăți. Din 15 milioane poți să cumperi șapte apartamente bune și apoi le închiriezi cu 10.000 de euro pe lună”, a completat Mitică Dragomir.

Dragomir, șocat de viața din Dubai