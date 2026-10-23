Nu mai joacă tenis, dar atrage toate privirile. Ana Bogdan, ședință foto spectaculoasă

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Jucătoarea profesionistă de tenis Ana Bogdan nu mai joacă și nu mai este prezentă la turnee, dar nu a dispărut din lumina reflectoarelor. Frumoasa vedetă atrage toate privirile cu fiecare ședință foto spectaculoasă pe care o realizează, mai ales în mijlocul naturii.

Ana Bogdan, ipostaza cu care i-a cucerit pe internauți

Ana Bogdan (33 ani) a putut fi încurajată ultima oară pe teren la începutul anului. În ianuarie a concurat la turneul ITF din Polonia, unde a suferit o înfrângere, scor 0-6, 0-6. Ulterior, a primit un wild-card pe tabloul principal la Transylvania Open, însă de atunci și până acum foarte multe aspecte s-au schimbat în cariera ei.

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Tenismena a început să se concentreze mai mult pe starea de bine și pe . E mândră de reușita sa pe care a atins-o datorită unei săli de pilates care se găsește în Cluj-Napoca. De asemenea, t, acest capitol aducând numeroase satisfacții de ordin psihic, dar și material.

În timpul liber adoră să se bucure de întâlnirile cu prietenii, de vacanțe, dar și de ședințe foto speciale. Una dintre cele mai spectaculoase a fost realizată pe niște pietre, fără a dezvălui locația. A captat toată atenția celor din mediul online datorită zâmbetului ei fermecător, precum și mulțumită ținutei sale feminine.

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Îmbrăcată cu o rochie roșie, scurtă și cu un imprimeu vesel, Ana Bogdan a vrut să transmită un mesaj puternic. „Ești aici pentru a-ți aminti că ești suflet și ai trup, nu invers. În fiecare zi poți crea, extinde și crește. Poți arde tot ceea ce nu ești, tot ceea ce ai fost învățat să fii ca să poți construi tot ceea ce ești. Poți să te ridici iar și iar din cenușă, pentru că ai puterea în tine. Trăiește autentic, fii un far de lumină în această lume și fă-o un loc mai bun pentru tine și cei din jurul tău”, a notat vedeta, pe pagina personală de Instagram.

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Ana Bogdan, retragere discretă din tenis?

Ana Bogdan a primit numeroase aprecieri de la cei care o urmăresc în spațiul virtual. Internauții au remarcat că este „superbă”, în timp ce alții i-au transmis că este o adevărată sursă de inspirație. „Avem nevoie de mult echilibru- în noi și în societate”, a completat o altă persoană. Al patrulea fan a ținut să sublinieze că este minunată și că este „o adevărată sirenă”. De asemenea, aceștia au mai observat că sportiva a făcut o schimbare majoră pe această pagină. În descriere apare că este „fostă jucătoare profesionistă de tenis”.

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Prin urmare, acest lucru arată că a preferat să se retragă discret de pe teren și să se focuseze pe alte planuri și idei. Și chiar nu duce lipsă de proiecte, sportiva fiind extrem de recunoscătoare pentru experiența pe care a acumulat-o până la această vârstă. De asemenea, susține că este fericită că petrece mai mult timp cu femeile pe care le admiră și le apreciază pentru tot ceea ce fac.

Totodată, are numai cuvinte de laudă pentru cele care aduc bucurie în inimile oamenilor prin munca lor. Ana Bogdan vorbește despre dedicare, pasiune și creativitate, mai ales după participarea la Bucharest Fashion Week. Fosta tenismenă originară din Sinaia s-a arătat mândră de colecția semnată de Rhea Costa și de cea a jurnalistei Malvina Cservenschi.

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