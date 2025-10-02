„Nu mai joc!” Malcom Edjouma a ieşit accidentat după 10 minute în FCSB – Young Boys. Scorul a fost deschis imediat

FCSB a început cu stângul confruntarea cu Young Boys Berna, din a doua etapă a Europa League. Roş-albaştrii încă din minutul 10, mijlocaşul acuzând o accidentare.

„Nu mai joc!”, le-a transmis Edjouma medicilor care veneau să îi acorde ajutor după ce s-a întins pe gazon. Mijlocaşul n-a putut continua partida şi nici oficialii roş-albaştrilor nu erau pregătiţi cu un jucător încălzit, în startul meciului.

La următoarea fază, în care FCSB a jucat în inferioritate, Young Boys a profitat şi , care a reluat în poartă pasa lui Janko. În cele din urmă, Edjouma a fost înlocuit de Florin Tănase.

Edjouma, în ultimele luni de contract

Malcom Edjouma este în ultimele luni de contract cu FCSB, contractul său cu roş-albaştrii expirând la finalul acestui an calendaristic. Deocamdată roş-albaştrii nu i-au făcut nicio propunere de prelungire, dar Mihai Stoica a dezvăluit că ar vrea să îl păstreze:

”Poate că a semnat cu altcineva, cine știe. Nu l-am întrebat. Dacă a semnat, nu mai există șanse să prelungească. FCSB nu i-a făcut nicio propunere. Dacă patronul întreabă, recomandarea mea ar fi să îi oferim prelungirea”, a declarat Mihai Stoica la Primasport.

FCSB l-a transferat pe Malcom Edjouma în 2022 de la FC Botoşani pentru 330.000 de euro. El a fost împrumutat la Bari în sezonul 2023-2024, revenind alături de roş-albaştri în vară.

