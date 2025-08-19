Sport

“Nu mai pot! Mă voi prăbuși!” Jannick Sinner a abandonat în lacrimi finala de la Cincinnati, iar rivalul Carlos Alcaraz și-a mărit avantajul direct

Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, a câştigat Mastersul 1000 de la Cincinnati, după ce liderul ATP Jannik Sinner a abandonat.
Catalin Oprea
19.08.2025 | 07:45
Sinner a fost nevoit sa abandoneze in fața lui Akcaraz FOTO X

Finala turneului de la Cincinnati nu a fost un regal de tenis așa cum anunța afișul partidei dintre italianul Jannik Sinner și spaniolul Carlos Alcaraz. Liderul ATP a fost nevoit să se retragă, spre finalul primului set.

Sinner a avut amețeli și s-a simțit slăbit

Vizibil slăbitt, italianul în vârstă de 24 de ani a fost condus cu 5-0 în primul set când s-a retras, oferind primul titlu în Ohio marelui său rival spaniol Alcaraz. Cu acesta, Carlito a câştigat al şaselea său titlu în 2025.

Italianul, care era campionul en-titre de la Cincinnati, a dezvăluit că nu s-a simțit bine încă de ieri, dar că a sperat că lucrurile să se rezolve după intrarea lui pe teren. El a acuzat o stare de slăbiciune și amețeli.

“Îmi pare rău, nu mai pot. Am încercat, dar nu pot. Nu mă simt bine. Nu mă pot mişca, simt că mă voi prăbuşi. Îmi pare rău pentru fani”, i-a explicat Sinner supervizorului, după ce a chemat un medic.

9-5 pentru Alcaraz este scorul general

Sinner a fost consolat imediat chiar de adversarul din teren. „Ai grijă de tine, ăsta e cel mai important lucru”, i-a spus Alcaraz. Dincolo de rivalitatea sportivă, cei doi sunt buni amici în afara terenului.

Aceasta a fost a treia finală din 2025 în care Carlos Alcaraz l-a învins pe rivalul său, după ce anterior a câștigat în fața lui și la Roma și Roland Garros. De cealaltă parte, liderul ATP s-a impus în fața ibericului la Wimbledon.

Scorul general între cei doi este acum 9-5 pentru Alcaraz, care se apropie de Sinner în clasamentul ATP. Cei doi sunt  despărțiți acum de mai puțin de 2000 de puncte, înaintea ultimului Grand Slam al anului.

Pentru Alcaraz urmează un adevărat tur de forță. El trebuie să fie azi la New York, unde va juca alături de Emma Răducanu la dublu mixt. Revoluționarul turneu de dublu mixt din acest an este așteptat cu nerăbdare de fani, deoarece aduce la start multe perechi de vedete. Alcaraz și Emma vor întâlni, de la ora 19.00, perechea Jessica Pegula – Jack Draper. Dacă trec de aceasta, în turul al doilea urmează confruntarea cu învingătorii din duelul  Novak Djokovic și Olga Danilovic versus Daniil Medvedev și Mirra Andreeva.

Iga Swiatek urcă pe locul doi mondial

US Open va începe la 24 septembrie și va avea anul acesta premii record. Americanii pun la bătaie cele mai mari recompense din istoria tenisului, câștigătorii urmând a încasa câte 5 milioane de dolari.

La feminin, tot la Cincinnati, Iga Swiatek a câştigat al 24-lea titlu al carierei şi al 11-lea în competițiile de WTA 1000. A fost o finală fără istoric, scor 7-5, 6-4 în faţa italiencei Jasmine Paolini. Graţie acestui succes, poloneza va reveni pe locul 2 WTA, depăşind-o pe Coco Gauff.

