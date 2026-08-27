„Nu mai sunt sensibil de mult!”. Jucătorul distrus psihic de Gigi Becali trebuie să plece de la FCSB! Exclusiv

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În ultimii ani, Gigi Becali (68 de ani) a criticat public mai mulți foști sau actuali jucători de la FCSB. Unii au rezistat și au mers mai departe, în timp ce alții au căzut total din punct de vedere fotbalistic. Ce spune Mihai Stoica (61 de ani) despre jucătorul distrus psihic de patron de-a lungul ultimelor luni.

Dennis Politic nu pare a mai avea viață lungă la FCSB. Reacție fermă a lui Meme Stoica față de jucătorul distrus psihic de Gigi Becali

În vara lui 2025, FCSB achita aproape 1 milion de euro rivalilor de la Dinamo în schimbul lui Dennis Politic (26 de ani). Tânărul impresionase timp de două sezoane în „Ștefan cel Mare”. Tranziția către un club cu pretenții mai mari nu i-a cauzat decât probleme tânărului mijlocaș ofensiv. În plus, foarte rapid, Politic a intrat sub lupa critică a lui Gigi Becali.

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Doar 9 meciuri în SuperLiga a prins fotbalistul la FCSB în sezonul 2025 – 2026. Spre final, a ajuns să fie împrumutat la Hermannstadt, unde a jucat puțin și la fel de modest. În sezonul curent, acesta a început ca titular, însă a fost rapid exilat pe bancă și supus din nou unui val de critici dinspre Gigi Becali.

În ultima etapă jucată în campionat, . Nu a apucat să arate nimic. Ba dimpotrivă, prima minge a scăpat-o pe sub picior în aut de margine. Fotbalistul a părut căzut din punct de vedere psihic. În emisiunea MM la FANATIK, managerul celor de la FCSB, Mihai Stoica, lasă de înțeles că un astfel de jucător, care pare lipsit de ambiție și dărâmat de critici, nu ar mai avea loc la un club cu mari pretenții.

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Pe Meme Stoica nu l-a sensibilizat deloc această ipostază în care a ajuns Dennis Politic. În opinia oficialului FCSB, fotbaliștii, cum e și cazul lui Politic, au cea mai frumoasă meserie și trebuie să dea tot ce pot mai bun pe teren pentru a-și câștiga locul în teren. „(n.r. E apăsat rău Dennis Politic) Nu știu, dar eu am cu totul și cu totul altă percepție. Fotbaliștii care ajung să câștige sute de mii pe an au cea mai frumoasă meserie din lumea întreagă.

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Ceva mai frumos nu există. Să fii plătit foarte bine, ca să vii dimineața la 9.30, să mănânci. De la 10.30 unii, de la 11.00 alții, să te antrenezi până la 12, 12.30. Să faci saună infraroșu, să faci băi cu apă. Să pleci acasă, să fii după-amiază liber, să faci ce vrei, ca a doua zi să faci același lucru. Iar serviciul tău să fie să te antrenezi… Eu cred că e cea mai frumoasă meserie. Ok, poate e mai frumos să fii David Popovici, dar cât muncește David Popovici față de un fotbalist? Nu cred că există termen de comparație”, spune Meme.

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Mihai Stoica, despre cazul Politic: „Sunt imun. Nu mai sunt de mult sensibil”

Tot în contextul situației în care se află Dennis Politic la FCSB, în lumea asta care îl sensibilizează. Vine aici cu câteva exemple: oameni cărora le ard casele, dezastre naturale, cum a fost recent cutremurul devastator care a lovit Columbia.

„(n.r. Nu te sensibilizează cazul Politic) Eu sunt imun, eu nu mai sunt de mulți ani atât de sensibil. Mă sensibilizează alte cazuri, cazuri sociale. Mă sensibilizează oamenii cărora le ard casele. M-a sensibilizat acum când am văzut cutremurul din Columbia și… Eu la aia sunt sensibil. (n.r. Denis e printre fotbaliștii favorizați de soartă care face cel mai frumos lucru din lume: joacă fotbal?) În momentul în care ajungi la cel mai înalt nivel din România, ca echipă de club, pentru că asta e realitatea, trebuie să fii bărbat. Să intri, să dai gol”, adaugă Meme.

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