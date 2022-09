Nu mai suportă să joace pentru Dinamo în Liga 2! A plecat de la echipă și vrea să se retragă! Exclusiv 

Dinamo se află pe locul 16 în Liga 2 Casa Pariurilor și are una dintre cele mai slabe apărări din campionat. Iar veștile sunt din ce în ce mai proaste, pentru că antrenorul Ovidiu Burcă a mai pierdut încă un fundaș.

David Țone a plecat de la Dinamo de mai bine de două săptămâni! Reacția jucătorului pentru FANATIK : „E decizia mea”

David Țone nu s-a mai antrenat cu Dinamo de mai bine de două săptămâni, iar jucătorul i-a transmis lui Ovidiu Burcă că vrea să se retragă. Puștiul de 17 ani este bănuit însă de antrenor că are o ofertă și vrea să plece liber de contract.

ADVERTISEMENT

Contactat de FANATIK, jucătorul care va împlini pe 5 octombrie 18 ani nu a vrut să comenteze prea mult pe marginea acestui subiect și a transmis sec: „E decizia mea. Prefer ca discuțiile purtate între mine și cei din conducerea clubului să rămână confidențiale”.

David Țone a jucat trei meciuri la Dinamo în acest sezon din Liga 2 Casa Pariurilor și chiar a fost titular în primele două etape, cu Progresul Spartac și Oțelul Galați. A mai bifat câteva minute în prelungiri în meciul cu Concordia Chiajna.

ADVERTISEMENT

Dario Bonetti a fost cel care l-a debutat în Liga 1 la Dinamo

Dario Bonetti a fost primul antrenor care i-a acordat încredere și l-a debutat în SuperLiga în meciul cu FC U Craiova 1948 din sezonul trecut, când a jucat 26 de minute. A mai bifat 16 minute în meciul împotriva campioanei României, CFR Cluj.

David Țone a făcut parte și din lotul naționalei României U18 și a debutat împotriva Turciei în luna martie. Stoperul a evoluat și la România U17, prima sa partidă fiind împotriva Ungariei.

ADVERTISEMENT

Fundașul central era unul dintre cei mai de perspectivă tineri jucători din academia lui Dinamo, însă nu ar fi primul care ar decide să renunțe la fotbal. , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

David Țone a fost dorit de Fiorentina. A fost în probe în Italia: „Sper să nu mai repet greșelile pe care alți jucători tineri români le-au făcut”

David Țone a fost în urmă cu un an în probe la Fiorentina, iar italienii au negociat cu Dinamo transferul. Fundașul central s-a antrenat timp de o săptămână la Firenze, însă în cele din urmă mutarea nu s-a mai perfectat. Unul dintre impedimente a fost și clauza de formare a jucătorului.

ADVERTISEMENT

și era încrezător că transferul se va face: „A fost foarte bine. M-am întors în țară după ce am fost o săptămână în probe și am intrat în antrenamentele de la Dinamo, pentru că încă se discută ce se va întâmpla cu mine. Eu mi-aș dori să plec, deși îmi place foarte mult la Dinamo, pentru că am crescut aici! Dar acolo sunt condiții ca la un club din străinătate”.

ADVERTISEMENT

Eu chiar mi-aș dori să ajut Dinamo prin acest transfer și clubul să se ridice înapoi acolo unde îi e locul. Am văzut și eu diferite sume, dar momentan nu știu astfel de detalii. Dinamo asta cere și Fiorentina nu știu cât o să ofere. Sper ca banii luați pe mine să rezolve măcar o parte din probleme”.

David Țone visa la campionate puternice din Europa, iar un an mai târziu se gândește să renunțe deja la cariera de fotbalist: „Pentru mine ar fi un pas uriaș în carieră! Să plec din România la Fiorentina, automat mi se vor deschide mai multe uși. Poți ajunge în Serie A, La Liga, poți să fi vândut în Premier League, oriunde! Sper să nu mai repet greșelile pe care alți jucători tineri români le-au făcut”, a spus jucătorul pentru site-ul nostru.