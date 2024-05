„Nu mai vreau să fiu antrenor!”. Anunț-șoc al tehnicianului care și-a riscat Licența Pro pentru Rapid

În cea mai recentă ediție a SUFLET DE RAPIDIST, . Tehnicianul care și-a riscat Licența PRO pentru Rapid a anunțat că nu mai vrea să fie antrenor.

Anunț-șoc al tehnicianului care și-a riscat Licența Pro pentru Rapid

În perioada în care Mihai Iosif , Adrian Matei a fost tehnicianul de pe bancă care avea Licența Pro și care a riscat în acel moment pentru echipă.

Chiar dacă putea să își piardă licența, pentru că o “închiriase” clubului, Adi Matei nu a fost deranjat de acest lucru. Fostul fundaș al giuleștenilor a rămas un mare simpatizant al echipei și și-a asumat responsabilitatea pentru acest lucru.

În cadrul apariției sale la SUFLET DE RAPIDIST, Adrian Matei a mărturisit că nu mai vrea să fie antrenor la seniori. Fostul jucător vede lucrurile altfel și este de părere că nu merită să mai facă acest pas.

“Da, am fost antrenorul Rapidului doar în acte. Nu am avut responsabilitatea rezultatelor. Am fost în staff și aveam Licența PRO. Asta a fost înțelegerea atunci ca să ajut echipa. Atunci era Miță Iosif.

Având în vedere că este vorba de Rapid, am riscat cumva să îmi fie suspendată Licența PRO. Nu am închiriat licența, pentru că m-am ocupat și de grupa mea de juniori pe care am avut-o atunci. Am renunțat la echipa de juniori atunci când nu am mai putut să fie prezent fizic la meci, pentru că eram angrenat la echipa mare”.

“Nu mai vreau să fiu antrenor!”

“Nu îmi mai doresc să fiu antrenor la seniori. Timpul meu a trecut, acum e timpul altora care vin din urmă. Trebuie să aibă orgoliu, să capete experiență și după aceea să facă rezultate. Nu sunt bătrân, dar trebuie să știi să te limitezi unde poți și să nu îți mai pierzi timpul cu lucruri care cred că nu ne ajută.

E un consum prea mare ca antrenor la seniori, cred că se vede la antrenorii principali din Liga 1 și Liga 2. E un consum psihic pe care, poate, doar unii oameni sunt dispuși să îl aibă. Să își consume timpul din viață nerealizând decât, poate, doar partea financiară.

Dacă stăm să ne gândim, doar în prima ligă se plătește bine, poate și la liga a doua în play-off, dar celelalte au probleme în mare parte. Am considerat că trebuie să fac altceva cu timpul meu, decât să mi-l pierd la seniori. Fiecare weekend e pierdut”, a spus Adrian Matei la SUFLET DE RAPIDIST.

“Vreau ca viitorul să fie la mâna mea, nu a altora”

“Eu mi-am văzut viitorul și vreau să fie la mâna mea, nu la mâna altor oameni. Stau în locul meu, mă simt bine. Am o situație destul de bună și fac ce vreau cu timpul meu liber. Am venit de plăcere la tine acum, pentru că sunt într-o mică vacanță cu școala. Nu mai vreau la seniori. Aș refuza dacă mi s-ar propune, da. Nu merită.

Sunt antrenori care stau câteva etape sau puține echipe. Deci sunt echipe unde antrenorii atât rezistă. Ei își asumă, iar asumarea lor e cum este și a mea. Îmi asum decizia asta și nu mai vreau la senior. Sunt mulți antrenori care pot să ajute fotbalul românesc”, a mai spus Adrian Matei la SUFLET DE RAPIDIST.

Adrian Matei, despre Rapid și cariera de antrenor