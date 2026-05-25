Cine va arbitra Dinamo – FCSB, derby-ul pentru Conference League? „Nu merge nici măcar influenţă la el”

FCSB a câştigat cu 4-3 semifinala pentru Conference League împotriva celor de la FC Botoşani. într-un meci direct pentru ultimul loc în cupele europene. Derby-ul va avea loc vineri, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.

Gigi Becali a ales arbitrul pentru derby-ul Dinamo – FCSB: „Nu poate arbitra decât Marian Barbu”

Gigi Becali a ales arbitrul pentru meciul de Conference League. Patronul FCSB-ului a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Marian Barbu este cea mai bună variantă pentru acest meci, spunând că centralul din Făgăraş este incoruptibil:

„Nu poate arbitra decât Marian Barbu, ăla mai înalt. Nu merge nici măcar influenţă la el. La alţi arbitri mai pui câte o vorbă, cum stau ei. Dar ăla e băiat serios. Nu că e incoruptibil, că aşa e şi Istvan Kovacs. Dar la Istvan mai merge un cuvânt dulce. La Barbu nu merge nimic. Îl laud prea mult şi apoi cine ştie ce va fi”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Barbu, arbitru în mare ascensiune! A condus finala Cupei României

Marian Barbu este arbitrul care a condus şi finala Cupei României din acest sezon. după executarea loviturilor de departajare. A fost 0-0 după 120 de minute, dar oltenii au tranşat ultimul act cu 6-5.

În actuala stagiune a condus 20 de meciuri în SuperLiga şi a fost ales pentru a conduce Supercupa României din 2025, între FCSB şi CFR Cluj, scor 2-1. A fost primul meci cu un trofeu pe masă din cariera lui Marian Barbu. A făcut parte din grupul arbitrilor de elită care au participat la cursul UEFA din vara trecută de la Geneva. El a condus în acest sezon meciuri în toate competiţiile europene: Champions League, Europa League şi Conference League.