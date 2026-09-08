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Marius Baciu (51 de ani) are numeroși critici în lumea fotbalului din România. În urma rezultatelor modeste ale celor de la FCSB din cupele europene și din campionat, foarte mulți spun că tehnicianul este depășit de situație. Gigi Becali i-a mai acordat o șansă. Cine este antrenorul din România care îi ia apărarea fostului căpitan de la Steaua.

Cine este antrenorul din România care îi ia apărarea lui Marius Baciu după perioada grea de la FCSB: „Nu merită asta”

FCSB a rămas, preț de aproximativ un sfert de oră, fără antrenor după meciul pierdut cu Dinamo, în etapa a 8-a din SuperLiga. Gigi Becali (68 de ani) anunțase în miez de noapte plecarea lui Marius Baciu (51 de ani) de la echipă. Se părea că, începând cu viitoarea etapă, roș-albaștrii vor fi conduși de un nou tehnician. Patronul fostei campioane s-a răzgândit însă după o discuție cu șefii galeriei, iar Baciu continuă pentru cel puțin 2 etape.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe, coleg de breaslă cu Baciu, îi ia apărarea . „Geană” este de părere că tehnicianul roș-albaștrilor nu merită tot acest val de cuvinte dure și de critici. Actualul analist de la FANATIK ține să sublinieze că patronul clubului se implică mult în viața echipei, iar antrenorului îi este greu să facă ceva.

„Eu sunt în relații bune cu Baciu, îmi este prieten. Îmi pare rău pentru tot ce văd că se scrie în presă despre el, negativ. Nu cred că este corect. Am văzut mulți antrenori, unii străini, care au avut rezultate nu slabe, foarte slabe. Și nu vreau să dau nume, dar au fost antrenori care în 20 și ceva de meciuri n-au câștigat un meci. Și nu s-a scris urât despre antrenorii respectivi niciodată, dar văd că Baciu a fost luat așa în colimator de absolut toată lumea.

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Știm cu toții ce se întâmplă la FCSB, știm cu toții că patronul se implică foarte mult și ăsta nu mai este un secret pentru nimeni. Baciu este un fost fotbalist și unul important pentru pentru Steaua. A jucat foarte mulți ani, a câștigat trofee și sincer nu cred că nu merită să pățească ce pățește în acest moment. Sigur, patronul este cel care decide”, spune Neagoe.

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De ce a ajuns Baciu în această situație. Vivi Răchită: „S-a umilit/ Prinde și el un Al Hazliu și ia 500.000”

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită (56 de ani), fost coleg cu Marius Baciu la Steaua, a intervenit după discursul lui Neagoe. Analistul emisiunii a spus că toată îi aparține chiar lui. „Baciu mi-a fost coleg. Am luptat cu el pe teren în atâtea meciuri.

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Îmi pare rău pentru el, pentru că s-a expus. S-a umilit, a ajuns într-o situație în care toată lumea vorbește urât de el. Și-a făcut-o cu mâna lui, ca să spun așa. Nu te duci la FCSB decât dacă vrei să iei un salariu și să faci pe antrenorul, pentru că știm cine face echipa, cine face schimbările, cine decide tot acolo”, explică Vivi.

Același Răchită s-a întrebat, retoric, de ce s-a dus Marius Baciu la FCSB? Aflat și el în platoul FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș (65 de ani) i-a oferit explicația: „Pentru că vrea și el să fie antrenor. O să aibă un CV și prinde și el apoi un contract la Al Hazliu și ia 500.000 – 1.000.000 și cu asta basta”.