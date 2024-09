„Nu mi-a căzut bine declarația lui Viorel Moldovan. Am plecat dezgustat!”. Șumudică, declarații tari după Rapid – Oțelul 0-0. A povestit ce a discutat cu Șucu

Marius Şumudică nu a reuşit să câştige pe teren propriu al doilea meci, iar după remiza cu echipa lui Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan a avut şi o declaraţie acidă la adresa echipei:

Marius Şumudică, declaraţii tari: „Nu mi-a căzut bine declarația lui Viorel Moldovan. Am plecat dezgustat!”

“În ziua de azi, în fotbal faci diferența în duelurile unu contra unu, să câștigi duelul cu adversarul direct. Nu prea am reușit acest lucru, parcă suntem infanterie ușoară, dar una peste alta este un punct”, a spus Moldovan.

Marius Şumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre remiza din meciul cu Oţelul Galaţi şi a spus că nu i-a căzut bine de la finalul partidei:

“N-o înţeleg nici eu. Ce să zic? Nu mi-a căzut bine declaraţia lui Viorel Moldovan cu infanteria uşoară. E părerea lui Viorel, e preşedintele clubului. Într-un final îl respect, dar nu mi se pare ok să avem astfel de intervenţii la adresa jucătorilor şi antrenorului.

Nu stau să comentez. Îl respect, e colegul meu, dar am plecat puţin dezgustat când am văzut declaraţia. Am întâlnit o echipă grea, o echipă omogenă care joacă de doi ani împreună. Au acelaşi antrenor de 3-4 ani.

Indiferent de care sunt metodele lui Dorinel, iată că aceste metode sunt ok. Ele scot maximum. Mă uitam pe parametri fizici, au fost mult peste noi. Dar cursul jocului, în timpul jocului nu mi-am dat seama”, a spus Şumudică.

“Lumea este frustrată că nu câştigăm pe Giuleşti. Dar am întâlnit două echipe foarte grele”

Antrenorul a dezvăluit şi ce dialog a avut cu patronul echipei, Dan Şucu. Marius Şumudică susţine că oficialii i-au cerut deja să se gândească la transferurile din iarnă, proiectul fiind gândit pe termen mai lung:

Când l-am revăzut acasă, am observat că aveam trei situaţii mari de joc. Cine marca primul, cred că ar fi câştigat jocul. Nu înţeleg nemulţumirile. Am vorbit şi cu patronul clubului:

«Nu-i nimic, Şumi. Construim, este mult de muncă. Am întâlnit o echipă mult mai omogenă», un om care l-am simţit ok. Am vorbit ieri de trei-patru ori şi cu el şi cu Victor Angelescu. O să mă văd azi cu jucătorii.

Lumea este frustrată că nu câştigăm pe Giuleşti. Dar am întâlnit două echipe foarte grele, U Cluj şi Oţelul Galaţi. Înainte, câştigau tot pe Giuleşti, dar nu câştigau afară.

Când am venit eu, de vreo 7-8 luni nu se câştiga în deplasare. Şi uite că am bătut la Iaşi, unde nu ştiu câte echipe mai bat. Şi Cluj şi Craiova au pierdut acolo. Am câştigat la Slobozia, pe un teren greu.

“Domnul Şucu nu a fost supărat. Ne spunea că ştie ce se lucrează, că suntem o echipă nouă şi că vom reuşi să câştigăm şi pe Giuleşti”

Practic, noi câştigăm afară şi nu reuşim pe Giuleşti, dar am întâlnit primele echipe din campionat. Trebuie să câştigăm cu FC Botoşani şi atunci vom fi la un punct de play-off. Ne apropiem.

Domnul Şucu nu a fost supărat. Ne spunea că ştie ce se lucrează, că suntem o echipă nouă şi că vom reuşi să câştigăm şi pe Giuleşti. Dânsul ne spune că avem un traseu pe termen mediu şi nu există să nu reuşim.



“Ştiu eu că lor nu le-a picat bine asta cu infanteria uşoară”

Mă şi întreba pentru perioada de iarnă pe cine să mai aducem. Îl simt aproape şi este un om care vrea să construiască. Despre Viorel nu ştiu, poate era şi sub influenţa rezultatului, îşi dorea foarte mult să câştigăm.

La un moment dat este de înţeles şi de neînţeles. În momentul în care jucătorii citesc, dar nu ştiu dacă este momentul să… Jucătorii interpretează. Ştiu eu că lor nu le-a picat bine asta cu infanteria uşoară”, a spus Marius Şumudică.

