pentru mai multe echipe din România în cariera sa. La SUFLET DE RAPIDIST, Ionuț Voicu a dezvăluit și cum a arătat momentul în care a decis să se retragă din fotbal.

“Nu mi-a fost deloc greu să mă las de fotbal!”. Ionuț Voicu, dezvăluiri despre momentul în care a decis să se retragă

a promovat înapoi în primul eșalon, la finalul sezonului 2020-2021. Oficialul giuleștenilor susține că nu i-a fost greu să pună ghetele în cui și acum se bucură de meseria pe care o are în cadrul clubului său de suflet.

“Nu mi-a fost deloc greu să trec de la viața de fotbalist la cea de oficial. Am mai stat de vorbă cu băieți care încă mai joacă sau care sau retras și mie chiar nu mi-a fost greu. Pentru că eu m-am lăsat împăcat.

M-am lăsat când am vrut eu și când am simțit că nu mai e cazul să mai continui. Atunci mi-a fost ușor. Nu am niciun regret. Mi-am făcut o analiză a mea. Ceea ce făceam acum 3 ani și experiența care pe care am acumulat-o până acum m-a ajutat foarte mult și e diferență mare de cum eram.

Pe zi ce trece prind mai multă experiență și îmi place tare mult ceea ce fac. Sper să o fac cât mai mult fără greșeală, pentru că la mine nu pot fi două. Eu dacă fac o greșeală, plec singur.

Nu trebuie să îmi zică nimeni nimic. Dacă fac o greșeală și echipa pierde din cauza mea plec și de la București, mă mut departe. Nu există altfel. Sunt zeci de mii de oameni care fin după noi în deplasări câte două zile și nu mi-aș permite acest lucru.

Am avut norocul că nu am avut oameni care mi-au pus totul în brațe și mi-au zis descurcă-te. M-au sfătuit și m-au ajutat. Au avut și răbdare cu mine. Dar sunt și genul de om care trebuie să rezolve ceea ce are de făcut, altfel nu pot să dorm”, a declarat Ionuț Voicu la SUFLET DE RAPIDIST.

“Nu mi-a plăcut niciodată să fiu antrenor”

“Nu îmi place să fiu antrenor și nu cred că am calitatea necesară să fac asta. Nu am răbdare. Pentru că trebuie să fii acolo tot timpul, zi de zi și să înveți ca să nu rămâi în urmă.

Nu aș putea să stau să văd zeci de meciuri zilnic. Ca antrenor trebuie să știi foarte multe lucruri și ai o presiune foarte mare”, a mai spus team managerul Rapidului.

Ionuț Voicu, dezvăluiri incredibile înainte de CFR Cluj - Rapid