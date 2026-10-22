„Nu mi-am imaginat niciodată!”. Cristi Balaj a asistat la discuția fiicei sale psiholog cu un pacient: „Mi-au dat lacrimile când a început să vorbească”

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În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj (55 de ani) a dezvăluit un moment extrem de intens din punct de vedere emoțional la care a asistat în trecut. E vorba de o discuție a fiicei sale, care este psiholog, cu un pacient mai în vârstă. Fostul mare arbitru român mărturisește că aproape i-au dat lacrimile.

Discuția fiicei lui Cristi Balaj cu un pacient, care l-a emoționat profund pe fostul arbitru: „Mi-au dat lacrimile când a început să vorbească”

În cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA s-a discutat mult despre rolul pe care un psiholog îl poate avea pentru sportivii care traversează momente de blocaj în cariera lor. Prezent în platou, Cristi Balaj, fost arbitru internațional și în prezent analist al emisiunii, a dezvăluit un moment emoționant la care a fost martor. Acesta a avut-o în prim-plan pe fiica sa cea mare, Aida, de profesie psiholog.

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este prima dată când dezvăluie această întâmplare, una care îl face mândru, dat fiind faptul că este vorba despre fiica sa. „Mi-am adus aminte de un moment și îmi face plăcere să spun lucrul acesta pentru prima dată. Eram la o masă, era și fiică-mea cea mare la mine, care e super, are un secret al meseriei (n.r. de psiholog). Eu nu știu pe cine are pacient, cu cine vorbește, ce face (…) Ea respectă, să spun așa, cu adevărat această meserie (…). Și nu aveam informații legate de nivelul ei și s-a nimerit să fiu într-un colț al mesei preocupat de altceva în momentul în care ea a început o discuție cu o persoană mult mai în vârstă, care avea anumite probleme de viață”.

În momentul în care a auzit-o pe fata sa cum vorbește cu pacientul, Balaj admite că s-a emoționat foarte tare. Aida avea pe atunci doar 27 – 28 de ani, însă arăta un profesionalism și o capacitate de a asculta și de a rezolva probleme desăvârșite. „În momentul în care a început să vorbească (n.r. Aida), aproape că mi-au dat lacrimile. Nu mi-am imaginat niciodată că ea, la vârsta pe care o are, 28 de ani avea atunci, sau 27, poate să fie la un asemenea nivel. Povestea cu acea persoană, nu știa că eu aud această discuție, mă prefăceam că sunt atent la altceva, dar eu aveam ureche-pâlnie, de elefant”, punctează Balaj.

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Cât de încântat a fost Cristi Balaj de fiica sa: „Am privit în urmă cu mândrie!”

l-a făcut să se felicite de faptul că a investit timp, încredere și bani în educația copilului său. Fostul mare arbitru recunoaște că Aida și ceea ce a devenit ea în prezent nu reprezintă decât motive uriașe de mândrie. „Atunci am privit în urmă cu mândrie și mi-am dat seama că tot efortul ăla pe care l-am făcut, să stea la școală, să aibă condiții, să aibă posibilități, să aibă la rândul ei un psiholog, pentru că există această pregătire și ai nevoie de modele în meseria asta… Mi-am dat seama că nu am aruncat banii pe geam.

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(…) O perspectivă de viață și ce a putut să-i spună acelei persoane… Acea persoană nu respira. Eu simțeam așa că mi-e rece, chiar dacă era cald afară. Am avut o combinație și un mix așa de bucurie, mândrie, surprindere. Nu mi-a venit să cred că a ajuns copilul meu să fie așa de… A fost o bucurie. (….) Sunt oameni care au muncit enorm, care se pregătesc într-un domeniu care nu este exact. Pentru că nu e chimie, nu e matematică. Văd (n.r. jobul de psiholog) ca meseria unui neurochirurg, care, ca să ajungă să intervină cu succes, face asta din experiența de viață, din pregătirea de la școală și din cazurile pe care le-a mai avut. O astfel de persoană este bună pentru că a citit mult, s-a pregătit mult, a luat multe exemple și știe să facă conexiuni în așa fel încât recomandarea pe care o face să fie cât mai aplicată”, mai adaugă Balaj.