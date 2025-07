„Nu-mi amintesc nimic”. Povestea dramatică a Norei, doctorița care s-a luptat cu moartea după un tragic accident în Bali

În urmă cu aproximativ doi ani, un medic endocrinolog din Sibiu a fost implicat într-o coliziune, care s-a soldat cu un deces. Tânărul care conducea motocicleta cu care se deplasau a încetat din viață. Din acel moment, Nora, doctorița care s-a luptat cu moartea după accidentul din Bali, nu-și mai amintește nimic. Care este explicația experților în neurologie?

Lupta pentru supraviețuire pe care a dus-o doctorița care s-a luptat cu moartea după un tragic accident în Bali. Ce spun medicii despre starea ei

La 33 de ani, Nora Țichindeleanu și Adrian Bartoș, 19 ani, petreceau împreună cu familiile o vacanță de vis în Indonezia, pe una dintre insulele învecinate cu . Arhipelagul din Asia de Sud-Est este cel mai extins din lume, fapt ce îl transformă într-una dintre cele mai atractive destinații turistice la nivel global.

Traficul este, însă, extrem de aglomerat, iar scuterele și motocicletele reprezintă mijloacele de transport preferate atât de localnici, cât și de vizitatori. Centrele de închiriere sunt omniprezente, iar pe străzi domnește adesea un haos greu de controlat. Astfel, în data de 2 septembrie 2023, cei doi se aflau pe un motor în momentul impactului cu un camion. Bărbatul a decedat, în timp ce Nora a suferit o serie de leziuni grave.

Ce traumatisme a suferit Nora, de a fost necesară coma indusă?

În primul rând, din cauza impactului, Nora a suferit o hemoragie internă masivă, fiind necesară o primă intervenție pentru îndepărtarea splinei. În aceeași operație de urgență i s-au realizat și suturi la nivelul ficatului. A fost impus un protocol special, patru medici intrând în sală pentru a putea lucra concomitent la contuziile pacientei aflată în stare extrem de gravă. Ulterior, s-a întrunit un consiliu din șapte medici care să ia decizii referitor la următorii pași care trebuiau întreprinși.

În afară de hemoragie, doctorița a suferit și o puternică lovitură la cap. Deși purta cască, acesteia i s-au format mici cheaguri de sânge în creier. A intrat în stare de inconștiență profundă imediat după impact, și apoi, pentru încă două zile, a fost în comă indusă. De asemenea, a avut nevoie de intervenții și la nivelul mâinilor și picioarelor.

Câte operații a suferit medicul endocrinolog în Bali?

Inițial, românca a fost dusă la cel mai apropiat spital, în Lombok, ulterior fiind mutată într-o nouă unitate medicală, situată la peste 100 de kilometri, în Bali. Conform informațiilor obținute de FANATIK, direct de la femeie, aceasta a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale în urma leziunilor suferite la cap, mâini și picioare.

Starea ei a fost extrem de gravă, potrivit declarațiilor date de Robert, soțul Norei, la scurt timp după incident. Acesta declara pe rețelele de socializare, următoarele: „Nora a fost mutată cu un elicopter de la Mataram – Lombok, la Denpasar – Bali (Dempasar sau Denpasar este capitala Provinciei Bali, Indonezia – n.red.) și, de îndată ce a ajuns a suferit trei operații ortopedice care au decurs bine, dar a avut multe pierderi de sânge care au pus-o într-o situație critică.

Starea ei a fost stabilită și se recuperează. În prezent, ea răspunde la unele comenzi, dar nu este capabilă să mănânce sau să vorbească….”.

Ce meserie are Nora, după accidentul care a țintuit-o la pat luni de zile

La aproximativ doi ani, Nora Țichindeleanu face dezvăluiri cutremurătoare despre viața ei din prezent. Deși se poate deplasa, femeia face eforturi majore pentru a putea să se integreze în lumea din ziua de astăzi, și, de asemenea, de a putea profesa în domeniul medicinii. Aceasta mărturisește că nu a renunțat la meseria ei, dar a fost nevoită să se reorienteze pentru că mobilitatea deficitară nu îi permite să mai fie doctor endocrinolog.

„Sunt mai bine, lucrez, mă descurc singură. Acum nu alerg și nu conduc încă. Dar am revenit în câmpul muncii ca medic. Pe lângă specialist endocrinolog, că asta nu mai pot să practic din cauza lipsei de mobilitate, sunt medic rezident, pe a doua specialitate. Acum sunt pe medicină de familie. Până la urmă, tot medicină e. Sunt în anul trei”, a dezvăluit Nora, doctorița care s-a luptat cu moartea după un tragic accident în Bali, pentru FANATIK.

Ce nu își mai amintește românca?

După repatriere, Nora a mai fost internată pentru o lună de zile într-un spital din Cluj, unde a avut parte de noi îngrijiri medicale de specialitate. Imediat după ce a ajuns acasă, tânăra a început recuperarea fizică, dar și cea pe parte psihică și emoțională. Asta mai ales pentru că, nici până în ziua de astăzi nu-ți amintește nimic de dinainte de accident, dar nici după.

„În Bali, cred că am fost spitalizată o lună și jumăte. După aia am fost la Cluj, încă vreo o lună. Abia după aproape trei luni am ajuns acasă, la Sibiu. Am fost supusă la trei operații: am avut una la membrul inferior drept, una la membru superior drept, o splinectomie.

Nu-mi amintesc multe, cel puțin de după accident. Nu-mi amintesc nimic până la Cluj. Deci, practic, nici accidentul, nici vacanța nu le mai țin minte. Îmi știu prietenii, ce am studiat și persoane importante, toate le am prezente. Dar momentul accidentului și puțin înainte și mult timp după s-au șters”, a mărturisit sibianca.

De ce spun specialiștii că suferă Nora de amnezie?

Prof.dr. Bogdan Popescu, șeful clinicii de neurologie de la Spitalul Clinic Colentina, pretinde că amnezia în acest caz s-a instalat din cauza afectării creierului, în special a zonelor implicate în stocarea și recuperarea amintirilor. Traumatismul cranian suferit din cauza impactului puternic a blocat sau deteriorat circuitele nervoase care formează amintirile.

Astfel, în cazul Norei, care nu își amintește ce s-a întâmplat înainte de accident, se pare că după o perioadă în care creierul este „inactiv” sau cu activitate redusă (comă), poate apărea amnezia. De asemenea, medicul neurolog admite că și stresul extrem și șocul emoțional poate face creierul, ca mecanism de apărare, să stopeze amintirile legate de evenimentul traumatizant.

„Într-o traumă cranio-cerebrală se pierd neuroni, se pierd porțiuni de creier. Există o pierdere de substanță cerebrală, asta pe deoparte. Există și o pierdere de neurocircuite. Creierul nostru funcționează prin conexiunile din el, neurocircuite le spune noi. Amnezia post-traumatică este o manifestare frecventă a traumativelor cranio-cerebrale grave.

În urma lezinilor cerebrale care survin în momentul unei traume de genul ăsta evident că se pierd neuronii, mai ales că a fost și în comă o perioadă. Apoi, e și o traumă psihologică foarte mare. Ca să-ți auce aminte, trebuie să funcționeze niște conexiuni. Medical este perfect posibil, să nu-și mai amintească niciodată contextul în care s-a întâmplat accidentul propriu-zis”, declarat Prof.dr. Bogdan Popescu, șeful clinicii de neurologie de la Spitalul Clinic Colentina.

Ce o motivează în fiecare zi pe doctorița care s-a luptat cu moartea după un tragic accident în Bali

Revenită în România, toată familia i-a fost alături și au îndemnat-o să ceară ajutor de specialitate. Însă, Nora recunoaște, pentru FANATIK, că niciun specialist nu a putut să îi ofere sprijinul de care avea nevoie. Singura sa motivație pentru fiecare zi a fost doar fiul ei de 6 anișori.

„Membrii familiei au considerat că am nevoie de ajutor de specialitate. Au venit la mine tot felul de psihologi, de psihiatri, dar eu, sincer, consider că nu am nevoie, dar acum na. Fiul meu este motivația mea de toate zilele.

Înțelege și mă motivează. Nu trebuie să-i spun foarte multe, mă ajută așa cum poate el. Și soțul este foarte implicat, este lângă mine”, a mai punctat aceasta.

De ce a mai fost operată Nora, în luna martie 2025, pentru a patra oară?

După repatriere, femeia s-a pus ușor, ușor pe picioare, doar că o nouă tragedie s-a năpustit asupra ei. La începutul primăverii, Nora a trebuit să sufere o nouă pe trotuar de o trotinetă. În urma impactului, aceasta și-a fracturat, din nou, șoldul stâng.

„În continuare, de doi ani, fac kinetoterapie, fac fitness. Cam de 3-4 ori pe săptămână, 5, depinde de serviciu. De luni până vineri merg la sală.

Între timp am mai avut și o fractură de șold. Tot printr-un accident, din păcate. Practic pe trotuar, m-a lovit o trotinetă, am căzut și mi-am fracturat tot șoldul stâng. În martie anul acesta, am avut o nouă operație, cu spitalizare de o săptămână. Intervenția a fost a patra”, a mai subliniat Nora Țichindeleanu.

A crezut vreodată că nu se va mai ridica de pe patul de spital?

Având în vedere gravitatea întâmplărilor și durerile cu care s-a confruntat, reporterul FANATIK a întrebat-o pe Nora dacă a simțit vreo secundă că nu va mai răzbi. Dar mai ales, dacă și-a pierdut speranța că va mai putea merge. Răspunsul ei, venit după o scurtă pauză, cu voce tremurândă, a fost: „Mult timp n-am știut de mine și ce se întâmplă. Dar, când am știut, am fost cât am putut de optimistă. Poate că am avut momente când a fost depresivă sau supărată, e normal. Dar nu sunt genul care să se gândească la faptul că nu mai revin sau că nu mai am motive să trăiesc, nici vorbă.

Nu mi-a spus nimeni că mă voi putea recupera 100%, dar poate că da, nu știu exact. Eu cred că da, dar totul în timp. Sunt sigură și că o să conduc. Nu trebuie să-mi zică niciun medic”.

Câte mii de euro a costat-o spitalizarea pe doctorița din Sibiu?

Chiar atunci când a avut loc accidentul în Bali, pentru că banii pentru tratamentul medical de durată, dar și pentru întoarcerea în țară, erau peste capacitatea de finanțare a familiei, mai ales că la plecare cei doi soți nu și-au făcut o asigurare de călătorie, prietenii au creat o campanie de strângere de fonduri pentru a putea achita cheltuielile de spitalizare. S-au făcut donații ce au însumat peste 80.000 de dolari.

Întrebată de costurile totale ale tuturor celor necesare, din momentul incidentului și până astăzi, Nora Țichindeleanu susține că nu a făcut o estimare. Mai ales pentru că, în continuare, ea merge, aproape zilnic, la recuperare.

„Sincer, nu am făcut un calcul, nu știu cât au costat toate intervențiile. Probabil mii de euro, nu știu, n-am făcut nicio estimare. Cumva, încă mă mai costă, recuperările. Niște sute de lei pe lună, cel puțin”, a încheiat femeia, pentru FANATIK.