Celebrul jurnalist italian Fabrizio Romano a avut plăcerea de a-i lua un interviu starului de la Inter Miami. În cadrul discuției, care a fost visul carierei sale, dacă va juca sau nu la Cupa Mondială din 2026 și dacă va vrea să facă pașii în antrenorat.

“Nu mi-ar plăcea să fiu antrenor!” Lionel Messi a dezvăluit visul carierei și dacă va juca la Cupa Mondială din 2026

Astfel că în cadrul interviului pentru , că și-a îndeplinit visul carierei, acela de a câștiga Cupa Mondială cu Argentina, competiție unde este așteptat și în 2026.

Însă, starul din MLS susține că nu știe sigur dacă va putea face pasul campionatul mondial. Motivul ține de faptul că în cei aproape doi ani, argentinianul se poate accidenta sau pot apărea alte lucruri care să îl oprească din a performa la nivelul cerut. Vârsta și oboseala fizică își pot spune cuvântul la cei 39 de ani pe care îi va avea la momentul turneului.

În cadrul discuției cu Fabrizio Romano, care l-a întrebat pe Messi ce va face după ce va pune ghetele în cui, starul Argentinei a mărturisit că nu va lua în niciun caz în calcul să devină antrenor.

“Nu mi-ar plăcea să fiu antrenor, dar încă nu sunt sigur ce mi-aș dori să fac în viitor. Apreciez mult mai mult decât înainte tot ceea ce fac în fiecare zi. Așa că mă gândesc doar să joc, să mă antrenez și să mă distrez.

Adevărul este că nu știu dacă voi juca la Cupa Mondială din 2026. Am fost întrebat de mai multe ori, mai ales în Argentina. Sper să am un final bun de sezon și apoi un pre-sezon bun.

Am acumulat multă oboseală sezonul trecut din cauza tuturor călătoriilor pe care le-am făcut. Vreau să văd ce se întâmplă, să îmi dau seama ce simt legat de fotbal. Mai sunt multe lucruri de făcut, așa că nu mă gândesc prea mult la asta. O să trăiesc zi de zi fără să mă gândesc prea mult la viitor.

“Visul meu cel mai mare a fost să câștig Cupa Mondială”

Las oamenii să-și amintească de mine așa cum vor. Sunt foarte recunoscător pentru cariera mea și pentru că am realizat tot ce am datorită lui Dumnezeu. Visul meu cel mai mare a fost să câștig Cupa Mondială. Lucru pentru care am luptat mult timp și care m-a costat mult ca efort.

Am avut norocul să câștig totul cu Barcelona, ​​cu echipa națională și să am o viață și o familie minunată. Așa că îi sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce am făcut și îi voi lăsa pe oameni să-și amintească de mine cum vor ei”, a declarat Messi în interviul pentru cu .

Despre Inter Miami și MLS

“Ne-am bucurat și am sărbătorit realizarea celor 74 de puncte, pentru că a fost ceva dificil și important (să câștigăm sezonul regulat). Suntem conștienți că adevăratul titlu pe care ni-l dorim este MLS.

Pe parcursul anului am avut multe greșeli foarte stupide pe care le putem evita și asta în playoff-urile astea nu ni se poate întâmpla pentru că te pot costa eliminarea. Cred că acum suntem una dintre favorite. Sunt și echipe dure care nu ne vor da nimic, dar cred că celelalte echipe ne respectă.

Clubul nu pune limite, asta este filosofia. Acest lucru a fost demonstrat de tot ce au făcut până acum. Trebuie să continuăm să creștem pentru a fi grozavi în MLS și de ce nu, în lume”, mai spus starul lui Inter Miami.