Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!

FCSB este deocamdată în afara locurilor de play-off. Chiar și așa, Gigi Becali este cu gândul la titlu și o vede ca principală contracandidată pe Universitatea Craiova.
Traian Terzian
15.12.2025 | 14:45
Nu mie frica de ei Gigi Becali crede ca daca FCSB bate Rapidul se lupta cu Craiova la titlu
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali o vede pe Craiova principala contracandidată a FCSB-ului în lupta la titlu. Sursă foto: colaj Fanatik
Chiar dacă mai este mult până la finalul sezonului, Gigi Becali a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că FCSB se va bate la titlu cu Universitatea Craiova și a scos din calcul două rivale importante.

Gigi Becali vede o luptă la titlu între FCSB și Universitatea Craiova

Întrebat de Horia Ivanovici dacă este o etapă bună pentru FCSB prin prisma înfrângerii suferite de Rapid, Gigi Becali a explicat că nu este favorabilă deoarece îl interesa mai mult să nu câștige echipele cu care se luptă pentru un loc în play-off.

”Părerea mea că e proastă, pentru că pe mine nu mă interesa Rapid că mai lua un punct. Pe mine mă interesau celelalte ca să fiu sigur de play-off. Acum, în situația asta, noi suntem obligați să câștigăm astea două meciuri (n.r. – cu Unirea Slobozia și cu Rapid). Câștigăm astea două meciuri, la revedere, nicio emoție nu mai am. Trebuie să batem Rapid, este obligatoriu.

(n.r. – Cu cine o să vă bateți la titlu?) Eu cred că ne vom bate cu Craiova. Mai sunt 11 etape și cu încă 10 din play-off, nu e jucat. Treaba e să intrăm în play-off întâi, cred că nu o să avem probleme, și ne vom bate cu Craiova la titlu. Are echipa valoare la Craiova”, a declarat Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu-l sperie Dinamo

Patronul campioanei României a mărturisit că nu îl îngrijorează revenirea lui U Cluj în bătălia pentru play-off și nu crede că Dinamo are forța de a se bate la titlu, deși l-a remarcat pe Zeljko Kopic, despre care, la Super Gala Fanatik 2025, a spus că este singurul antrenor care îl poate învinge.

”(n.r. – A mai venit cineva la care nu se aștepta nimeni: U Cluj). E slabă, nu are echipă. I-a făcut varză Petrolul, care sunt și ei slabi, dar săracii au ratat. E slabă, nu am treabă cu U Cluj.

(n.r. – Dinamo cum vi s-a părut?) Dinamo are un antrenor bun, dar nu mi-e frică. Nu poate un antrenor să câștige campionatul. Nu are cum. Fără valori nu poți să câștigi campionatul. (n.r. – Cîrjan a început să joace) Cîrjan e bunicel, dar nu poate să facă primăvară cu o floare”, a afirmat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament SuperLiga

Înainte ca FCSB să joace meciul cu Unirea Slobozia, care închide etapa a 20-a, penultima din acest an a SuperLigii, ”roș-albaștrii” se află pe locul 10, cu 25 de puncte, la 5 puncte în spatele Oțelului, ocupanta poziției a șasea, și la 14 puncte în urma liderului Rapid.

Gigi Becali FCSB Craiova titlu clasament SuperLiga

Cu cine se bate FCSB la titlul de campioană

