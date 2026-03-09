”Nu-mi place miuța pe care o joacă echipa acum”. Gigi Becali a explicat revoluția lui Rădoi la FCSB și ce va face la vară. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a luat foc după eșecul celor de la FCSB cu U Cluj, în ultima etapă din sezonul regular. Acestuia nu i-a plăcut deloc jocul echipei. A dezvăluit acum, la FANATIK, faptul că nu îi place „miuța” pe care o vede în exprimarea tactică a echipei sale. De aceea, Becali s-a gândit la varianta Mirel Rădoi, capabil să revigoreze formația în perspectiva barajului pentru Conference League.

De ce l-a adus, de fapt, Gigi Becali pe Mirel Rădoi la FCSB: „M-am gândit că vine meciul acela din baraj”

În intervenția sa de luni, 9 martie, la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit motivul aducerii lui Mirel Rădoi la echipă. Patronul campioanei din ultimele două sezoane este sigur de locul 7, cel care duce în barajul pentru Conference League.

Aici însă, pentru FCSB lucrurile se pot complica. Adversară îi va putea fi una dintre Dinamo, Rapid, U Cluj sau CFR Cluj, este de părere Becali. Astfel, acesta consideră că venirea unui antrenor ca Rădoi are rolul de a transforma total jocul echipei sale.

„Eu m-am gândit că vine meciul ăla atunci (n.r. din barajul pentru Conference League). E posibil să fie cu Dinamo, cu Rapid sau U Cluj.. sau chiar cu CFR. Pe Craiova nu o pun, că e deja campioană.

Și vine acel meci: cum mă prezint eu atunci? Că eu locul 7 îl iau. Ce fac eu atunci? Și atunci am zis că soluția e să aduc un antrenor. De ce am zis că era vorba și de Leo Grozavu. Aici e vorba de disciplină”, a spus Becali.

Gigi Becali, nemulțumit de jocul echipei: ”Nu-mi place miuța pe care o joacă echipa acum”

Gigi Becali a mai afirmat că echipa sa are valoare, însă totul ține de disciplină. , prestau o așa-numită „miuță”, care nu i-a plăcut deloc patronului.

„Ei jucau fotbal ca să se distreze cu mingea. Venea mingea la el, la jucător, apoi o devia la un metru cu călcâiul, cu vârful bocancului. Nu-mi place asta, cu hai să facem o miuță. Ei au vrut să facă miuță. La fotbal nu e miuță. Fotbalul e fotbal. Ei doar să se scape de ea, de minge. Așa începuseră să joace: să scăpăm de ea. Și atunci vine un antrenor care pune disciplină. De aceea vorbisem și de Leo Grozavu”, a spus Becali.

Ce se va întâmpla de la vară la FCSB. Rămâne Mirel Rădoi? Gigi Becali nu a decis încă

Gigi Becali nu a vrut să spună cu exactitate ce se va întâmpla din vară la FCSB. ? Deocamdată, patronul spune că se concentrează la viitorul apropiat și obiectivul de moment.

„Noi vorbim acum ce este acum. Ce va fi atunci, noi nu știm. Eu gândesc strategic, dar eu acum … sunt niște lucruri despre care nu pot să-mi dau seama. Mirel este specialist. Adică, ce vreau eu face: adică disciplină la echipă. Să vedem după aceea. Nu știu, încă nu m-am gândit la un astfel de scenariu: ce o să fie atunci”, a mai spus Becali.