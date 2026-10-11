Sport

NU Muhar e primul căpitan la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica

Traian Terzian
11.10.2026 | 22:25
NU Muhar e primul capitan la FCSB Anuntul lui Mihai Stoica
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Mihai Stoica (61 de ani) a explicat în ce condiții va mai fi Karlo Muhar (30 de ani) căpitan la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
Karlo Muhar (30 de ani) a fost desemnat de Laurențiu Reghecampf să poarte banderola de căpitan în meciul cu Oțelul. Însă, Mihai Stoica (61 de ani) a explicat ce se va întâmpla pe viitor.
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După plecările lui Darius Olaru și Florin Tănase, banderola a ajuns pe brațul lui David Miculescu. Însă, Laurențiu Reghecampf a hotărât ca la partida sa de debut la FCSB să-l pună căpitan pe Karlo Muhar. Mihai Stoica a dezvăluit că mijlocașul croat este abia a doua variantă.

Mihai Stoica a dezvăluit că Muhar nu e primul căpitan la FCSB

Atingând subiectul referitor la banderola de căpitan, președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” a ținut să precizeze că schimbările au fost făcute de Laurențiu Reghecampf. Oficialul FCSB a mărturisit că prima variantă de căpitan este Denis Drăguș, așa cum Cristi Coste a anunțat în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA de joi, 8 octombrie.

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”Muhar este al doilea căpitan. Primul va fi Drăguş, așa am înțeles de la Reghe. Este o decizie care îi aparține. A petrecut mult timp cu ei, inclusiv după antrenamente, pentru că au stat în bază, și a ales doi jucători pe care îi identifică drept persoane acceptate de vestiar, nu doar datorită calităților fotbalistice, ci și celor umane. Sunt doi jucători deschiși.

(n.r. – Nu există riscul ca cei cu vechime mai mare să se simtă frustrați?) Târnovanu este portar și este foarte greu să-l numești căpitan. Mai este Crețu, dar, dacă este căpitanul echipei, trebuie să fii sigur că este titular.

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Ar mai fi Miculescu, la care țin mult, dar căruia îi lipsește ceva pentru a fi căpitan. Un căpitan trebuie să fie deschis și să vorbească cu toată lumea. El nu este un tip care să debordeze de energie, dar nici nu este taciturn. Eu subscriu ideii că un căpitan ar trebui să fie mijlocaș central. Sunt păreri și păreri. Cisotti? Ar putea fi căpitan pentru că este un profesionist desăvârșit, dar fizicul nu îl recomandă. Este și o chestiune complicată: eu văd căpitanul ca pe un jucător cu talie, cu prezență fizică”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

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Cum a ajuns Muhar căpitan la FCSB

Alegerea lui Karlo Muhar pentru funcția de căpitan la FCSB în întâlnirea cu Oțelul din etapa a 11-a a SuperLigii a surprins multă lume, mai ales că ”roș-albaștrii” anunțaseră inițial pe rețelele de socializare că banderola va fi purtată de David Miculescu, așa cum s-a întâmplat după plecarea lui Florin Tănase.

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Și, în plus, mijlocașul croat a sosit doar de o lună la FCSB, dar se pare că s-a integrat imediat și l-a surprins plăcut pe Reghecampf la antrenamente. O altă bilă albă pentru Muhar o reprezintă faptul că este un jucător pe placul patronului Gigi Becali.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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