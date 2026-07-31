Sport

„Nu ne-a anunțat nimeni!”. Soția lui Adrian Ropotan a aflat de la FANATIK despre accidentul în care a fost implicat. Antrenorul, adus cu elicopterul la București

Soția și socrul lui Adrian Ropotan au aflat de la FANATIK despre accidentul care l-a trimis de urgență la spital: antrenorul urmează să fie dus cu elicopterul la București
Dan Suta, Oana Bocskor
31.07.2026 | 11:54
Nu nea anuntat nimeni Sotia lui Adrian Ropotan a aflat de la FANATIK despre accidentul in care a fost implicat Antrenorul adus cu elicopterul la Bucuresti
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Ropotan, implicat într-un accident în Câmpulung Muscel. Antrenorul de la Dinamo, transportat cu elicopterul la București. Foto-montaj: FANATIK
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Adrian Ropotan a ajuns pe mâinile medicilor în urma unui accident, iar FANATIK vine cu noi detalii despre nefericitul eveniment care s-a produs în dimineața zilei de vineri, 31 iulie 2026, în localitatea Câmpulung Muscel. Socrul fostului internațional, Stelian Ogică, ne-a declarat că acesta urmează să fie adus la București cu elicopterul, în Capitală urmând să fie, cel mai probabil, operat.

Familia lui Ropotan a aflat de la FANATIK despre accident. Antrenorul urmează să fie transportat cu elicopterul la București

Adrian Ropotan e unul din cei aflați în microbuzul care a ieșit de pe șosea, intrând într-un pom. Antrenorul echipei secunde de la Dinamo nu este într-o stare gravă, din informațiile pe care socrul său le-a putut afla, pe care ni le-a comunicat la doar câteva minute după producerea accidentului.

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Stelian Ogică și Raluca, soția lui Ropotan, au aflat de la FANATIK despre acest incident. Raluca nu a reușit, până la ora redactării acestei știri, să vorbească cu partenerul ei. „El e la spital, îl operează, dar el este ok. Este la spital, nu e într-o stare foarte gravă, vă spun din ce am înțeles de la fiica mea, Cred că vor să trimită elicopterul să îl aducă la București. Se fac niște intervenții de la clubul de fotbal.

Raluca nu a știut nimic până la telefonul vostru. Nu ne anunțase nimeni. Cred că la braț, undeva, are nevoie de operație. A zis un coleg de-ai lui că e ok și că are un braț sau ambele brațe rupte”, a declarat socrul lui Adrian Ropotan, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Două persoane au decedat

În urma acestui accident, două persoane au decedat. Este vorba despre maseurul echipei și șoferul care se afla la volanul microbuzului în care se aflau 16 persoane. Inițial, presa argeșeană a scris că starea lui Ropotan ar fi una gravă, însă potrivit tuturor informațiilor apărute ulterior se pare că antrenorul de la echipa secundă a clubului Dinamo este în afara oricărui pericol, fiind, însă, nevoie, așa cum am precizat mai sus, de supraveghere medicală.

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Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
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