„Nu ne-am mai văzut de 5-6 ani”. Ruptură uluitoare în fotbalul românesc! Exclusiv

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Victor Piţurcă este unul dintre cei mai de succes selecţioneri ai României din ultimele decenii. Câştigătorul Cupei Campionilor cu Steaua, în 1986, a calificat naţionala mare la două turnee finale: Euro 2000 şi Euro 2008. Acum însă, nu mai vorbește cu Giovanni Becali.

Giovanni Becali, ruptură cu Victor Piţurcă

Giovanni Becali a anunţat ruptura faţă de fostul selecţioner. Celebrul impresar spune că nu a mai vorbit de 5-6 ani cu Victor Piţurcă, în contextul conflictului pe care antrenorul l-a avut cu Mihai Stoica:

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„Eu cu Piţi nu mai am relaţia pe care am avut-o. Nu ne-am mai văzut de 5-6 ani. Ne-am despărţit un pic. Fratele meu mai vorbeşte cu el, dar eu nu. Nu s-a întâmplat nimic, pe cuvânt, respectul rămâne. Absolut nimic. Problema este că, totuşi, Piţurcă, nu este doar un fotbalist care a câştigat Cupa Campionilor.

A fost un antrenor mare, care a calificat echipe de tineret, echipe mari. Ştiu doar că Piţurcă a spus că Mihai Stoica poate să ghicească un jucător la nimereală şi cam aşa e în fotbalul nostru. Cisotti n-a fost la nimereală? A confirmat unul sau două sezoane şi cam atât. E problema lor şi aşa mai departe”, a spus celebrul impresar în emisiunea „Giovanni Show”.

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Victor Piţurcă, război cu Mihai Stoica! De unde a pornit totul

Victor Piţurcă a pornit într-un război al declaraţiilor cu Mihai Stoica. pentru fotbaliştii transferaţi la FCSB, spunând că nu există profesionalism la clubul patronat de Gigi Becali:

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Nu știu cine aduce jucătorii acolo. Nu poți să ai încredere în cineva care nu a jucat fotbal. Se poate întâmpla să nimerească, din întâmplare. Mihai Stoica? Păi vedeți? Exact ce v-am spus. Cred că și Gigi se uită la meci câteva secunde și imediat își dă seama, are ochi buni. Acum glumesc. Nu este profesionalism. FCSB, totuși, e echipa care a terminat campionatul nostru pe locul 8, nu putem să avem pretenții mari. Cine e FCSB în momentul de față? O echipă care a terminat pe locul 8 în România. Imaginați-vă!”, a spus Victor Pițurcă.

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: „Știu că este în vârstă și tratez cu mănuși, Pițurcă n-are meciuri în cupele europene, ca antrenor/manager, câte calificări am eu în primăvara europeană.

Îi reîmprospătez memoria, pentru că eu cred că îi joacă feste la vârsta asta. Îi spun doar atât. Acum mă concentrez, trebuie să îi răspund unui titan din fotbalul românesc, mă rog, sunt foarte ironic acum. În 2003, când l-am semnalat pe Bănel Nicoliță, a spus că poate o fi, nu-l cunosc, o să trimit pe cineva… și l-a trimis pe nea Voinea să-l urmărească. Voinea a venit și a spus că nu este de acest nivel. Am zis ok, el lua decizii.

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Mai departe, în decembrie 2004, după ce am scăpat de Pițurcă, am început să avem rezultatele. El a fost ultimul manager de la FCSB care nu a reușit calificarea în cupele europene. L-am adus pe Bănel Nicoliță și cred că am făcut bine că l-am adus. După foarte puțin timp, același Victor Pițurcă îi spunea lui Gigi Becali în tribunele fostului stadion Steaua: «Ce a ajuns Steaua, bă! Cum să joace ăsta, Nicoliță». Apoi a ajuns la echipa națională, sub comanda lui”, a spus Mihai Stoica.