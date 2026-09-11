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Nuno Campos pune frână entuziasmului după o nouă victorie a lui Dinamo: „Nu ne gândim la titlu!”

Dinamo a întors spectaculos meciul cu Csikszereda și s-a impus cu 3-1. Nuno Campos a tras concluziile și a transmis un mesaj clar despre lupta la titlu.
Alex Bodnariu
11.09.2026 | 23:46
Nuno Campos pune frana entuziasmului dupa o noua victorie a lui Dinamo Nu ne gandim la titlu
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Ce a spus Nuno Campos după revenirea spectaculoasă a lui Dinamo cu Csikszereda. Foto: SportPictures
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Dinamo își continuă forma foarte bună arătată în acest start de sezon. Liderul SuperLigii a obținut o nouă victorie, pe terenul celor de la Csikszereda. „Câinii roșii” s-au impus cu 3-1. La finalul jocului, Nuno Campos a lăudat felul în care au luptat elevii săi.

Dinamo merge ceas în SuperLiga! O nouă victorie pentru echipa lui Nuno Campos

Dinamo a avut parte de o deplasare complicată la Miercurea Ciuc, în etapa a 9-a din SuperLiga. „Câinii” au venit după victoria cu 2-1 în derby-ul cu FCSB și din postura de lideri ai clasamentului. Nuno Campos nu s-a putut baza pe Cătălin Cîrjan, suspendat după eliminarea din derby. Alexandru Musi a lipsit și el din lot. FANATIK a anunțat în exclusivitate că mijlocașul are o problemă la genunchi.

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Csikszereda a deschis scorul în fața lui Dinamo prin Márton Eppel, însă liderul SuperLigii a reacționat și a restabilit egalitatea prin Armstrong. „Câinii” au continuat să atace și au trecut în avantaj în minutul 37. Dean Zandbergen a profitat de o lansare excelentă a portarului Yassine Bellaarouch și a finalizat pentru 2-1. Până la pauză, echipa din Ștefan cel Mare a mai lovit o dată. Armstrong a reușit „dubla” și a stabilit scorul de 3-1.

Ce a spus Nuno Campos după revenirea spectaculoasă a lui Dinamo cu Csikszereda

La finalul jocului, Nuno Campos a lăudat spiritul de luptă arătat de elevii săi după încasarea golului. Antrenorul celor de la Dinamo se aștepta la un meci complicat la Miercurea Ciuc. Tehnicianul lusitan a vorbit și despre forma echipei și obiectivele pentru perioada următoare.

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„Am intrat în meci cu un gol primit, acea lovitură liberă. A fost o reacție foarte puternică a echipei noastre. Ne-am creat ocazii. Am făcut o repriză a doua bună, într-un fel diferit. Am controlat jocul. Am avut meciul în mână tot timpul. Înseamnă că ne facem treaba bine la fiecare meci. Suntem într-un moment bun. Mulți jucători au crescut în acest start de sezon, dar mai este mult de muncă. Îmbunătățim și echipa, și jucătorii. Acum avem timp să ne axăm pe următorul meci, o să pregătim strategia pentru meciul cu Farul. Am spus și ieri că nu ne gândim la titlu, cred că am fost destul de clar”, a declarat antrenorul lui Dinamo la finalul jocului, conform Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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