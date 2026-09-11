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Dinamo își continuă forma foarte bună arătată în acest start de sezon. Liderul SuperLigii a obținut o nouă victorie, pe terenul celor de la Csikszereda. „Câinii roșii” s-au impus cu 3-1. La finalul jocului, Nuno Campos a lăudat felul în care au luptat elevii săi.

Dinamo merge ceas în SuperLiga! O nouă victorie pentru echipa lui Nuno Campos

Dinamo a avut parte de o deplasare complicată la Miercurea Ciuc, în etapa a 9-a din SuperLiga. „Câinii” au venit după victoria cu 2-1 în derby-ul cu FCSB și din postura de lideri ai clasamentului. Nuno Campos nu s-a putut baza pe Cătălin Cîrjan, suspendat după eliminarea din derby. FANATIK a anunțat în exclusivitate că mijlocașul are o problemă la genunchi.

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Csikszereda a deschis scorul în fața lui Dinamo prin Márton Eppel, însă liderul SuperLigii a reacționat și a restabilit egalitatea prin Armstrong. „Câinii” au continuat să atace și au trecut în avantaj în minutul 37. Dean Zandbergen a profitat de o lansare excelentă a portarului Yassine Bellaarouch și a finalizat pentru 2-1 Armstrong a reușit „dubla” și a stabilit scorul de 3-1.

Ce a spus Nuno Campos după revenirea spectaculoasă a lui Dinamo cu Csikszereda

La finalul jocului, Nuno Campos a lăudat spiritul de luptă arătat de elevii săi după încasarea golului. Antrenorul celor de la Dinamo se aștepta la un meci complicat la Miercurea Ciuc. Tehnicianul lusitan a vorbit și despre forma echipei și obiectivele pentru perioada următoare.

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„Am intrat în meci cu un gol primit, acea lovitură liberă. A fost o reacție foarte puternică a echipei noastre. Ne-am creat ocazii. Am făcut o repriză a doua bună, într-un fel diferit. Am controlat jocul. Am avut meciul în mână tot timpul. Înseamnă că ne facem treaba bine la fiecare meci. Suntem într-un moment bun. Mulți jucători au crescut în acest start de sezon, dar mai este mult de muncă. Îmbunătățim și echipa, și jucătorii. Acum avem timp să ne axăm pe următorul meci, o să pregătim strategia pentru meciul cu Farul. Am spus și ieri că nu ne gândim la titlu, cred că am fost destul de clar”, a declarat antrenorul lui Dinamo la finalul jocului, conform