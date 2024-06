„Nu ne lăsau să promovăm” Dezvăluiri despre imnul Rapidului scris de Adrian Păunescu chiar în vestiar!

și a scris fără doar și poate din teren unele dintre cele mai frumoase pagini din istoria clubului. A fost alături de Adrian Păunescu la compunerea celebrului imn.

Ion Manu, mărturii despre Rapid în anii ’80: „O perioadă boemă. Când era să sărim pârleazul ni se tăia o treaptă”

Ion Manu a vorbit despre jocurile de culise împotriva Rapidului la „Suflet de rapidist”: „Eu am prins o perioadă boemă a Rapidului, dar a fost și frumos. Era clar că nu eram lăsați să promovăm. Ce era să facem?! Trebuia să încercăm… Noi ne băteam cu ei, dar când era să sărim pârleazul ni se tăia o treaptă”.

Întrebat de Lucian Ionescu dacă venea vreun ordin de sus pentru ca Rapidul să nu promoveze, Ion Manu a răspuns enigmatic: „Să îi întrebi pe cei care erau conducători atunci. A fost o perioadă frumoasă, când s-a încercat atunci și cu Adrian Păunescu cu imnul. A ajutat. Eu am fost acolo. A venit cu colaboratorii lui”.

Legenda Rapidului a intrat în istoria Rapidului și a fost unul dintre martorii oculari la nașterea imnului Rapidului: „M-a chemat Adrian Păunescu. El venea pe Giulești cu Victor Socaciu cu Ovidiu Ioanițoaia, care i-a adus bucata de carton pe care a scris versurile. Noi eram în cantonament la Tâncăbești. ‘Trimite-ți-mi-l și mie la stadion pe Manu că vreau să-i dau și eu la poartă că am văzut că e bun rău’. Eu m-am bucurat când am auzit chestia asta”.

Ion Manu știe cât de mult se implicase Adrian Păunescu sufletește la Rapid: Și la transferuri a ajutat”

Ion Manu a continuat dezvăluirile extrem de interesante despre fostul mare poet și una dintre cele mai cunoscute personalități din România: „Se implicase atunci și la transferuri și a ajutat Rapidul. Am fost singura echipă din Divizia B care a jucat în nocturnă pe Republicii. Asta datorită lui Adrian Păunescu. El s-a dus și a întins toate ațele pe-acolo.

Eram cu un ARO de la club, care ne aducea alimentele de la stadion la Tâncăbești, să ne pregătească mâncarea și atunci m-a trimis la Giulești. ‘Haide mă, ia să te văd. Știi ceva?’. Ceilalți de pe lângă: ‘Lasă-i și tu una, două ca să nu se ia de noi dacă se enervează’.

Ion Manu a povestit apoi cum a început să scrie Adrian Păunescu imnul Rapidului: „’Eh, na. De ce m-ați adus aici? Ca să ce?! Să mă facă pe mine de râs, nu?’. Până să începem, la un moment dat, chiar lângă mine, că eram la poarta de la Teatrul Giulești. Îl strigă pe Socaciu: ‘Victore! Bă, tu ai chitara la tine? ‘Da’. ‘Ia du-te mă și adu-o.

Dați-mi mă și mie o hârtie și un pix că mi-a venit ceva. Haideți bă să facem ceva frumos pentru echipa asta superbă. Ce dracu mă, suntem așa de fraieri?!’. Și i-a adus o bucată de carton. A găsit o cutie pe-acolo și a început.

‘Ia mă, ce părere aveți? Victore, să fii atent la ritmul melodic’. Și a început: ‘Suntem peste tot acasă/ Porțile ni se deschid. Ia uitați bă că iese bine’. Eu nici n-am auzit că Victor nu a făcut pe loc.

Adrian Păunescu: „Ai grijă de ea că iese ceva frumos”

Legenda Rapidului a explicat apoi : „După ce a scris i-a dat lui nea Ovidiu Ioanițoaia hârtia: ‘Ai grijă de ea că iese ceva frumos’. Și am început joaca, fotbalul, șuturile. Să vezi ce dădea.

Știi cum dădea Adrian Păunescu în minge? Extraordinar de bine și fără încălțări. Și cu piciorul gol. Dădea extraordinar. Păi da’ ce, am plecat puțin cu palmele umflate. Eu am fost acolo chiar când s-au scris versurile. Și întâmplător am fost și primul care l-am învățat”.

Ion Manu, martor la momentul în care Adrian Păunescu a scris imnul Rapidului pe Giulești