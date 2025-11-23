„Nu o să iert asta niciodată!”. Mihai Stoica „arde” înainte de derby-ul Inter – AC Milan. Cum a ajuns fanul echipei lui Chivu

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (60 de ani) a făcut dezvăluiri tari despre pasiunea sa pentru Inter. Duminică, 23 noiembrie, echipa antrenată de Cristi Chivu joacă în „Derby della Madonnina” cu AC Milan.

Mihai Stoica e cu sufletul la gură înainte de Inter – AC Milan

Arde Italia înaintea Duminică, 23 noiembrie, de la ora 21:45, e programat meciul dintre Inter și AC Milan. Echipa lui Chivu a început etapa de pe locul 1, cu 24 de puncte, cu două mai multe decât rivala din capitala modei. În ultimele cinci confruntări directe, „nerazzurri” nu au reușit deloc să îi bată pe „rossoneri”.

„Parcă suntem noi cu Rapid. Noi cu Rapid am avut complex mare. Când zic noi, eu mă refer la Inter. E singurul meci care să mă scoată din starea asta. Alt meci nu mă interesa din Europa. Meciul ăsta chiar mă interesează, Inter – Milan, Derby della Madonnina.

Patrick Borcea, care mi-e foarte bun prieten, chiar dacă e o diferență mare de vârstă, împreună cu foarte mulți băieți care îmi sunt apropiați, toți sunt milaniști. Pe fostul prieten al Teodorei, chiar dacă am rămas în relații extraordinar de bune, nu o să-l iert pentru că mi-a făcut-o din interistă în milanistă. Și ține și acum cu Milan. Dar și el ținea cu Dinamo și s-a făcut FCSB-ist. Zic, bă, lasă-l.

Toți oamenii la care țin simpatizează cu Milan. Doar eu țin cu Inter. Patrick s-a dus la meci. După ce că ține cu Dinamo și e contra noastră grav, mai ține și cu Milan. Acum toată lumea stă cu mâna pe telefon să dea drumul la miștouri.

(n.r. – Ce simți?) Nu știu. Sunt atât de marcat de ce s-a întâmplat aseară încât… Clar că prezența lui Cristi Chivu pe banca Interului îmi creează emoții suplimentare și că ești dublu interist.

Când Tătărușanu apăra la Milan, am fost pentru prima dată împărțit. Nu puteam să fiu contra lui Tătărușanu. Acum, dacă era Chivu la Milan, cred că țineam cu Milan. Am chestia asta, când e vorba de un român, dar un român la care țin și la Chivu țin foarte mult. Și mai țin și cu Inter”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM la FANATIK.

Când și de ce a devenit Mihai Stoica fan Inter

Născut pe 12 aprilie 1965, la Sibiu, . Pe vremea când era copil, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” i-a făcut o surpriză colosală actualui oficial al FCSB-ului.

„Țin cu Inter și pentru că e singurul club care răspuns unui copil, care găsise niște adrese ale unor cluburi. Aveam 10 ani, cred. Găsisem o pagină într-o revistă și avea niște adrese de cluburi. Și am scris în ce limbi știam, engleză și franceză. Nu mai țin exact minte, cred că am scris și în italiană, că tata știa italiană. Le-am cerut chestii, miloagă, și am primit un plic. Deschis, că așa era pe vremea aia, partidul ne veghea, dar am primit niște cărți poștale cu jucători de la Inter. Și am mai scris o dată și am primit și un fanion mic și alte cărți poștale.

Și cărțile poștale pe care le-am primit și pe care le-am avut pe perete și în perioada în care eram student, au fost Mario Corso, Lido Vieri, Giacinto Facchetti și Sandro Mazzola. Pe ultimii doi i-am cunoscut.

Cu regretatul Giacinto Facchetti am văzut între el și sora lui Moratti, Eda Moratti, am văzut la Como, meciul amical Steaua – Inter, cu Walter Zenga pe banca noastră și cu Adriano marcator pentru Inter în poarta lui Hamutovski.

Următorul set de fotografii îi conținea pe Ivano Bordon, Carlo Muraro, Gianpiero Marini, Gabriele Oriali, pe care l-am cunoscut, și pe Bini, pe care l-am văzut în birou la Giovanni Becali și am știut cine este și a rămas uimit. Cum? Păi să îți spun cum. Te-ai uitat la mine 5 ani de studenție.

Aveam apoi din 1982 un afiș foarte mare cu echipa națională a Italiei, pe care o pot spune pe de rost. Mulți îmi zic ‘Bă, cum să ții cu naționala Italiei?’ Da, țin cu naționala Italiei. Cânt imnul. Ce vrei?”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.