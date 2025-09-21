Sport

”Nu o să mă pot bucura niciodată de o victorie împotriva Rapidului!”. Daniel Niculae șochează după succesul lui Hermannstadt din Giulești

Președintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae, a mărturisit că nu se poate bucura pe deplin de succesul din meciul cu Rapid.
Traian Terzian
22.09.2025 | 00:25
Nu o sa ma pot bucura niciodata de o victorie impotriva Rapidului Daniel Niculae socheaza dupa succesul lui Hermannstadt din Giulesti
Daniel Niculae, bucurie moderată după succesul obținut de Hermannstadt cu Rapid. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Hermannstadt a dat marea lovitură în prelungiri și a reușit un succes extraordinar pe terenul Rapidului, scor 2-1, dar Daniel Niculae, fost jucător emblematic în Giulești, nu s-a putut bucura de cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT

Daniel Niculae, bucurie moderată de succesul lui Hermannstadt cu Rapid

Imediat după încheierea partidei din etapa a 10-a a SuperLigii, președintele grupării sibiene a recunoscut că niciodată nu se va putea bucura de o victorie împotriva Rapidului, echipa la care a avut cele mai mari realizări.

”E o situație specială. Nu am cum să mă bucur niciodată de o victorie împotriva Rapidului. Sunt bucuros că am reușit să câștigăm, dar niciodată nu o să pot să mă bucur de o victorie împotriva Rapidului.

ADVERTISEMENT

Am început mai bine meciul, am fost echipa mai bună prima repriză. După, ei au început mai bine, dar ulterior am echilibrat în repriza a doua. După am reușit să câștigăm. Nu știu dacă am o critică la adresa arbitrajului. Nu am apucat să văd reluările la anumite faze”, a declarat Daniel Niculae, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Măldărășanu, înjurat pe Giulești de suporterii Rapidului

În ciuda faptului că și el are un trecut important în Giulești, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu, nu a scăpat de furia fanilor rapidiști care l-au acuzat că în alte meciuri echipa sa nu a dat dovadă de atâta dorință de victorie.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”

”Da, era cineva în spatele băncii, e normal să te mai înjure, că au făcut-o când eram jucător, dar acum ca adversar. Și pe Dinamo i-am bătut 3-0, 4-0, sezoanele trecute. E munca mea. A câștigat echipa unui rapidist, dar ăsta e fotbalul.

ADVERTISEMENT
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular...
Digisport.ro
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final

Le doresc multă baftă. Sunt sigur că vor fi anul ăsta în cupele europene. Au un lot bun, un antrenor echilibrat. Gâlcă poate da echilibru acestui club”, a spus Măldărășanu, după victoria din Giulești.

Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama...
Fanatik
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate cadourile înapoi
Alex Dobre, scandal cu un fan după Rapid – Hermannstadt 1-2: „Ce suporter...
Fanatik
Alex Dobre, scandal cu un fan după Rapid – Hermannstadt 1-2: „Ce suporter ești tu, mă? Scoateți-l de aici!”. Video
Dan Șucu, stană de piatră după Rapid – FC Hermannstadt 1-2. Cum a...
Fanatik
Dan Șucu, stană de piatră după Rapid – FC Hermannstadt 1-2. Cum a fost surprins patronul după primul eșec din SuperLiga. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Umilit și terorizat de ordinele lui Becali, antrenorul FCSB i-a anunțat pe jucători...
iamsport.ro
Umilit și terorizat de ordinele lui Becali, antrenorul FCSB i-a anunțat pe jucători că pleacă chiar în timpul meciului: 'Nu am cum să mă uit în ochii lor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!