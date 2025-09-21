”Nu o să mă pot bucura niciodată de o victorie împotriva Rapidului!”. Daniel Niculae șochează după succesul lui Hermannstadt din Giulești

Hermannstadt și a reușit un succes extraordinar pe terenul Rapidului, scor 2-1, dar Daniel Niculae, fost jucător emblematic în Giulești, nu s-a putut bucura de cele 3 puncte.

Daniel Niculae, bucurie moderată de succesul lui Hermannstadt cu Rapid

Imediat după încheierea partidei din etapa a 10-a a SuperLigii, președintele grupării sibiene a recunoscut că niciodată nu se va putea bucura de o victorie împotriva Rapidului, echipa la care a avut cele mai mari realizări.

”E o situație specială. Nu am cum să mă bucur niciodată de o victorie împotriva Rapidului. Sunt bucuros că am reușit să câștigăm, dar niciodată nu o să pot să mă bucur de o victorie împotriva Rapidului.

Am început mai bine meciul, am fost echipa mai bună prima repriză. După, ei au început mai bine, dar ulterior am echilibrat în repriza a doua. După am reușit să câștigăm. Nu știu dacă am o critică la adresa arbitrajului. Nu am apucat să văd reluările la anumite faze”, a declarat Daniel Niculae, la emisiunea Fotbal Club de la .

Măldărășanu, înjurat pe Giulești de suporterii Rapidului

În ciuda faptului că și el are un trecut important în Giulești, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius care l-au acuzat că în alte meciuri echipa sa nu a dat dovadă de atâta dorință de victorie.

”Da, era cineva în spatele băncii, e normal să te mai înjure, că au făcut-o când eram jucător, dar acum ca adversar. Și pe Dinamo i-am bătut 3-0, 4-0, sezoanele trecute. E munca mea. A câștigat echipa unui rapidist, dar ăsta e fotbalul.

Le doresc multă baftă. Sunt sigur că vor fi anul ăsta în cupele europene. Au un lot bun, un antrenor echilibrat. Gâlcă poate da echilibru acestui club”, a spus Măldărășanu, după victoria din Giulești.