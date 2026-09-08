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Rapid, decizie imediată în privința lui Jambor. Ce se întâmplă cu atacantul slovac

Marius Bilașco a lămurit situația lui Timotej Jambor la Rapid și a anunțat ce se întâmplă cu atacantul slovac după încheierea perioadei de mercato din România.
Tibi Cocora
08.09.2026 | 19:56
Rapid decizie imediata in privinta lui Jambor Ce se intampla cu atacantul slovac
EXCLUSIV FANATIK
Ce decizie a luat Rapid în privința lui Timotej Jambor. Foto: sport.pictures.eu.
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Rapid a clarificat situația lui Timotej Jambor, unul dintre atacanții aflați în lotul giuleștenilor. Marius Bilașco, directorul sportiv al clubului, a fost întrebat de Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA despre viitorul fotbalistului slovac, iar acesta a transmis un mesaj clar în privința planurilor pentru perioada următoare.

Rapid păstrează aceeași formulă în atac

Giuleștenii nu intenționează, în acest moment, să mai opereze schimbări la nivelul compartimentului ofensiv. Conducerea clubului consideră că lotul este acoperit în zona atacanților, iar Jambor face în continuare parte din planurile echipei. Marius Bilașco a explicat că perioada de mercato nu poate fi considerată complet închisă atât timp cât mai există campionate în care transferurile sunt încă posibile. Cu toate acestea, în ceea ce privește Rapid, strategia este una clară.

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„Nu, în acest moment, cel puțin la atacanți, am rămas în această formulă. Nu pleacă Jambor, dar atâta timp cât mai există campionate în care nu s-a închis perioada de transferuri, e posibil întotdeauna să mai apară mișcări de jucători. Dar, în principiu, noi am cam terminat cu tot. Rămâne pe poziții Jambor“, a declarat Marius Bilașco, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Rapid a ratat un singur transfer! Atacantul pe care giuleștenii l-au vrut în această vară

Rapid a fost una dintre echipele active pe piața transferurilor și a reușit să își întărească lotul în această vară. A existat, însă, și un jucător pe care Rapid l-a dorit, dar nu a reușit să îl aducă la București. Este vorba despre Alessandro Debenedetti. Atacantul s-a aflat pe lista Rapidului încă de la începutul perioadei de transferuri. Giuleștenii au încercat să găsească o soluție pentru mutare, însă negocierile nu s-au concretizat. În cele din urmă, clubul a renunțat la această pistă și s-a reorientat către alte variante.

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Marius Bilașco a dezvăluit că Alessandro Debenedetti a fost singura țintă importantă pe care Rapid nu a reușit să o transforme într-un transfer. Oficialul Rapidului consideră că, în rest, planul stabilit pentru această perioadă a fost respectat aproape în totalitate.

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„Eu zic că ne-am atins aproape toate țintele. Un singur jucător ne-am dorit și nu am putut să îl aducem. Este vorba despre atacantul Debenedetti. Noi ni l-am dorit la început, dar nu am reușit să îl aducem. A fost chiar la începutul perioadei de transferuri. Ne-am reorientat”, a declarat Marius Bilașco la FANATIK SUPERLIGA.

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Rapid, decizie imediată în privința lui Jambor

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