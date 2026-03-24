“Nu pot controla vocile din mine și frica asta nenorocită!” Mărturie tulburătoare a jucătoarei care a fost pe locul 2 mondial

Paula Badosa a suferit o înfrângere dureroasă în turul al doilea al Miami Open împotriva lui Iva Jovic, scor 6-2, 6-1. Rezultatul a îndepărtat-o din nou de top 100 mondial. Jucătoarea spaniolă, născută la New York, a făcut o mărturisire tulburătoare, în privința a ce simte acum.

Paula Badosa are probleme de sănătate mentală

“Este un lucru care îmi este clar: voi încerca mereu cu toată puterea. Voi face orice e nevoie. Știu că sunt departe de cea mai bună versiune a mea, dar știu și că acea versiune încă e în mine”, a mărturisit ea, după care s-a referit la factorii care o trag în jos.

“Frica, frica asta nenorocită. Cât de nasol este. Uneori simt că nu pot controla vocile din mine. Emoțiile sunt prea multe și sunt copleșită. Îndoielile mă cuprind și mă simt pierdută într-o mare de emoții”, a afirmat Paula,

“Sunt zile când simt că am destulă putere, și altele când muntele e prea mare… și mă întreb dacă voi putea să trec de el”, a mai punctat ea. Nu e prima data când Badosa acuză probleme mentale, el dezvăluind în trecut că a avut episoade dure de depresie.

Fostul număr 2 mondial a ajuns pe locul 113 în lume

Ea a căzut pe locul 113 în clasamentul mondial și are la dispoziție două săptămâni să revină în primele 100 de jucătoare ale lumii, pentru a nu fi nevoită să joace în calificările Roland Garros.

“De aceea sunt încă aici. Pentru că, din nou, o să arăt că pot să ies. Va fi foarte greu, dar promit să continui până reușesc. Și chiar dacă lucrurile nu merg acum și există o mie de opinii… voi continua. Și voi continua”, a promis jucătoarea de 28 de ani.

Jucătoarea din Spania a dezvăluit motivul pentru care nu renunță

Badosa a avut o experiență similară între 2022 și 2024, ieșind din pozițiile de elită ale tenisului. Dar, în ianuarie 2025, a ajuns în semifinale la Australian Open și a revenit în top 10 WTA. “Nu vreau să fiu amintită ca fiind cea care a câștigat titluri, dar vreau să fiu amintită pentru asta. Că am fost capabilă să revin. Iar băiatul sau fata care vor trece printr-o perioadă dificilă, se vor gândi la mine și vor spune: Dacă ea a putut, pot și eu! De aceea sunt încă aici”, a încheiat Paula Badosa.

În cariera sa de profesionistă, ea are patru titluri: Indian Wells și Belgrad (2021), Sydney (2022) și Washington (2024).Nu a câștigat niciun Grand Slam, dar a fost în sferturile de finală ale Roland Garros 2021, US Open în 2024, precum și semifinalele Australian Open 2025.